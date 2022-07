Montero justifica impuesto a banca para "que no paguen los de siempre"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado que "es lógico que se pida un esfuerzo añadido" a la banca y las energéticas que "han duplicado o triplicado sus beneficios" para que así "las economías domésticas no paguen, como siempre, las consecuencias de una crisis".

Así lo ha manifestado Montero en una entrevista en La Sexta Noche en la que ha hablado de sanciones de hasta el 150% para las empresas que repercutan este impuesto en los ciudadanos y ha asegurado que hay "garantías" para "que no paguen los de siempre".

A su juicio, "hay garantías para que los ciudadanos no terminen pagando un coste que lo que persigue es una redistribución justa de las cargas, de los esfuerzos, que en este momento tenemos que soportar la sociedad con motivo de ese incremento de la inflación, para que no paguen los de siempre, para que no paguen los mismos".

"Cuando hay una prohibición por ley -continuó Montero-, cabe esperar que las empresas no van a deliberadamente saltarse esa prohibición" y ha añadido que "gobernar es elegir y nosotros elegimos proteger a la gran mayoría del país"

Ha defendido, asímismo, que el nuevo paquete de medidas del Gobierno tiene como objetivo "evitar que la clase media trabajadora pague los efectos de la crisis" y ha asegurado que "el año que viene se van a actualizar las pensiones en función del IPC".

Montero ha resaltado "las diferencias de gobierno entre un gobierno progresista, como el de Sánchez, o los gobiernos de la derecha, presididos por el PP" y ha considerado que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo "ha planteado una visión de España completamente catastrofista".