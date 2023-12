Montero justifica el apoyo del PSN a EH Bildu en Pamplona en que hay que sacar al ayuntamiento del "inmovilismo" de UPN

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha justificado este viernes el apoyo del Partido Socialista Navarro (PSN) a EH Bildu, para que, como segunda fuerza en Pamplona, se haga con la alcaldía a través de una moción de censura, en que hay que sacar al ayuntamiento del "inmovilismo" en el que lo ha tenido sumido Unión del Pueblo Navarro (UPN).

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Montero ha indicado que, en manos de UPN, el Ayuntamiento de Pamplona lleva "más de tres años sin tener presupuesto, sin tener capacidad de actualizar sus políticas, y sin acuerdo con otras fuerzas políticas que permitan la gobernabilidad y avanzar en términos de derechos, de calidad y de la necesaria prestación de servicios".

Ha indicado que Unión del Pueblo Navarro no ha tenido "ninguna capacidad ni de acordar ni de dialogar con el resto de formaciones políticas" y, ante esta situación, lo que ha hecho el Partido Socialista es intentar sacar "de esa inmovilidad a una institución fundamental para el desarrollo de la vida de los navarros".

Por tanto, según ha agregado la vicepresidenta cuarta del Gobierno, lo que va a hacer el Partido Socialista es permitir que la segunda fuerza política del ayuntamiento, EH Bildu, "la segunda opción preferida por los ciudadanos de Pamplona, casi al nivel del mismo número de concejales que tenía la primera, pueda gobernar". Ha indicado que el PSN no va a estar en el nuevo gobierno municipal y apoyará las cuestiones que entienda que promueven el bienestar de la ciudad.

Ha insistido en que el PSN apoyará que gobierne la segunda fuerza política para salir del "inmovilismo y de la situación de inactividad que se venía viviendo" en el consistorio.

Asimismo, ha puesto el acento en que el candidato de EH Bildu a la alcaldía de Pamplona, Joseba Asirón, es una "viejo conocido en la política vasca" y una persona "que ha sido bastante activa en todo lo que significa la condena a la violencia, y a todos los actos que no tienen que ver con el entendimiento y el diálogo".

Para Montero, el PSN ha optado por esta salida ante "la inacción de la Unión del Pueblo Navarro, que ni siquiera se plantea presentar proyectos de presupuestos y pretende continuar en la misma situación de inmovilismo que había estado durante el periodo anterior": "No tiene ningún proyecto para Pamplona, no quiere avanzar, no tiene ningún foro de diálogo, y no hay capacidad de que el ayuntamiento se pueda abrir camino en el desarrollo de sus políticas, por una propia actitud de la Unión del Pueblo Navarro".

Ha expresado que al PSN le hubiera gustado que Unión del Pueblo Navarro "hubiera tenido la suficiente ambición como para poder desarrollar el proyecto de bienestar de la ciudad, pero no ha sido posible y renuncia a presentar presupuestos", "Es lógico que hay que sacar del inmovilismo una institución muy fuerte y se va a apoyar a la segunda formación política que democráticamente los ciudadanos han decidido que les represente en el ayuntamiento", ha recalcado.