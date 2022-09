Montero insiste no pueden limitar precios e invita a distribuidoras a hacerlo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este viernes en que el Gobierno no puede imponer un precio máximo a los alimentos porque está "fuera de la normativa", aunque ha invitado a las distribuidoras, de forma voluntaria, a hacer ofertas para que las compras sean más asequibles.

"Cualquier otra interpretación respecto a limitar los precios o respecto a una regulación máxima está fuera de normativa, no ha lugar a esa discusión, pero sí a que sigamos invitando y reuniéndonos con las distribuidoras para que puedan contribuir, de forma voluntaria, en un momento de especial dificultad para los ciudadanos", ha señalado en declaraciones a los periodistas en Sevilla al ser preguntada sobre la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Al respecto, ha indicado que Yolanda Díaz es vicepresidenta del Gobierno de España "y, como tal, puede contribuir y es su obligación ayudar a cualquier cuestión que mejore el bienestar del conjunto de la ciudadanía", aunque ha insistido en que limitar el precio de los alimentos "invadiría competencias".

"Lo demás es diálogo y lo que se expresa es el interés por parte de todos de poder aportar", ha asegurado, a la vez que ha justificado la "cautela" del ministro de Agricultura, Luis Planas, cuando se abrió este debate porque pudo haber generado "algún tipo de alerta en el sector".

Por ello, el ministro "trasladó que, por supuesto, el marco regulatorio no se iba a tocar, que no se iba a hacer una cosa que no es posible porque esto no es un mercado regulado, sino un libre mercado".

Interpelada, por otra parte, sobre si aumentará el gasto en Defensa en los Presupuestos del Estado para 2023, ha recordado que la "voluntad" del presidente del Gobierno, que se "comprometió" públicamente y con la OTAN, es alcanzar de forma progresiva el 2 %, un compromiso que "se hará patente en este primer año" porque "cumplimos con la palabra dada". EFE

bfv/jrr/may