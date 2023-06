Montero exige a Feijóo declarar al Senado su "sobresueldo oculto" y su patrimonio: "No dice qué pasa con la casa"

Afirma que lo que gana supera en "un 40%" el sueldo de Sánchez al ser preguntada por los peajes en las autovías, que ha eludido aclarar

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha demandado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que haga público ante el Senado "el sobresueldo que cobra de la caja del PP", así como la casa en la que vive.

"Oculto es el sobresueldo que cobra el señor Feijóo de la caja del PP sin cumplir con la legislación que obliga a que lo declare ante el Senado y que, por la información conocida, filtrada por el propio PP, estaríamos hablando de que supera en un 40 por ciento el sueldo del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez. "Y no dice qué pasa con la casa", ha trasladado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

Para la 'número dos' del PSOE, "eso sí que es ocultar información", ha respondido al ser cuestionada sobre si el Gobierno tiene un acuerdo secreto con Bruselas para que se pague peaje en las autovías.

Montero no ha aclarado si existe o no ese acuerdo y ha indicado que los compromisos del Ejecutivo con la Comisión Europea "son transparentes, están publicados, son monitorizables y no hay más ni hay menos que lo que tiene la propia Comisión publicado. "Y sería una falta de respeto también al trabajo de la Comisión Europea trasladar que bajo cuerda se está llegando a acuerdos con los gobiernos que no figuran en los tratados ni en los textos oficiales", ha expuesto.

Acto seguido, ha agregado que el PP acarrea "sentencias judiciales muy graves" que han determinado que su sede de la calle Génova de Madrid, "donde se sienta" Feijóo, "se pagó con dinero negro".

La ministra socialista ha concluido que el líder de la oposición "se saca de la manga" el peaje en las autovías para "distraer la atención", porque "no tiene ni idea a veces de lo que pasa" y dice cosas, según ella, que "se las tiene que hacer mirar".

Ayer, el PP desveló que abona a Feijóo 39.260 euros por "gastos de representación" al margen de su sueldo como senador, horas después de que el presidente del Senado, Ander Gil, le diera una semana para actualizar su declaración de rentas, al exigir el PSOE saber si cobra un "sobresueldo" como presidente de su partido. Los 'populares' alegan que esa cantidad es "similar" a la que estaba vinculada a la Presidencia del PP antes de su llegada.