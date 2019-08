Montero a Echenique: el tacticismo fue lo que les hizo rechazar la propuesta

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que el "tacticismo" fue lo que hizo a Unidos Podemos rechazar la última y "magnífica" propuesta de los socialistas para formar Gobierno y ha dicho que le parece un "despropósito" que se le siga considerando como "decorativa".

La ministra ha replicado así en un entrevista en la Ser al secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien antes en la misma emisora ha dicho que el hecho de que vayan ser convocados por el PSOE a finales de agosto o septiembre responde a algún tipo de táctica del partido.

"Creo que probablemente el tacticismo, que hoy tanto ha comentado el señor Echenique, ha sido lo que les llevó a no aceptar una propuesta que, no es que se arrepientan, pero sí que han dejado pasar una oportunidad importante para este país", ha comentado la ministra.

Según Montero, en Unidos Podemos "tal vez pensaron que no era suficiente para las aspiraciones que tenían, a pesar de ser la cuarta fuerza política". "Yo creo que no se fiaron y nunca han confiado en el PSOE porque esta situación no es nueva; ya ocurrió en 2016", ha apostillado.

La ministra ha contestado también a Echenique al decir que éste "falta tremendamente a la verdad cuando dice que lo que busca el PSOE es el pacto con Ciudadanos".

Lo que sí ha hecho Montero es pedir a los partidos de derecha la abstención para garantizar la formación del Gobierno y no se produzcan nuevas elecciones.

Además, ha tachado de "injustificadas" las criticas al presidente en funciones por irse de vacaciones, porque según ha sostenido "no ha habido un presidente con tanta actividad en agosto".

"Ha sido una actividad frenética, con intensísimas reuniones, pulsando a la sociedad para que no se produzca el síndrome de la Moncloa", ha concluido.