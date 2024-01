Montero dice que el PP considera enemigos de España a todos los que no piensan como ellos

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha arremetido contra el PP, en muy duros términos, en el marco de la convención que el PSOE celebra en A Coruña, hasta el punto de reprobar que considere "enemigos de España" a todos" los que no piensan como los populares.

Montero ha desplegado un amplio abanico de reproches dirigidos al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que desde José María Aznar "probablemente no encontremos un líder del PP que tenga menos pudor a la hora de mentir", durante una conversación sobre reindustrialización con el candidato socialista a la Xunta de Galicia en las elecciones del 18 de febrero, José Ramón Gómez Besteiro.

También ha vinculado a los populares con los ataques a las sedes socialistas de toda España a raíz de la promoción de la ley de amnistía, les ha acusado de no condenar ese acoso contra el PSOE y ha desacreditado su rechazo a los primeros decretos ley tramitados por el Congreso, como el referido a la reforma del subsidio de desempleo.

Los populares, ha recordado, justificaron su voto en contra "porque decían que no iban a salvar a Sánchez", para enfatizar: "No se enteran de nada, no se trata de salvar a Sánchez, se trata de salvar a los ciudadanos que tienen menos posibilidades cuando vienen mal dadas, no se enteran".

También ha sacado a la palestra las informaciones que apuntan cómo el PP, bajo el mandato de Mariano Rajoy, "usaba fraudulentamente medios del Estado" con fines partidistas mediante supuestas prácticas de espionaje a adversarios, y en particular ha criticado al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, por decir que este caso es una "cortina de humo" del Gobierno ante la polémica de la amnistía.

"¡Como si la gravedad de estos hechos antidemocráticos que atentan contra el Estado de derecho fuera un invento del PSOE!", ha exclamado ante el auditorio principal del auditorio Palexco, donde los socialistas celebran su convención.

Se ha permitido alguna broma contra Feijóo por haber dicho que no era presidente del Gobierno porque no quería: "Yo también no soy alta y rubia porque no quiero", ha señalado entre risas del auditorio.

Y, en suma, ha zanjado sus ataques al PP aseverando que este partido "no tiene respuestas para nada" ni "proyecto de país" y que su "único mantra" que utiliza como el rosario "que rezan a las puertas de Ferraz para ahuyentar la política de las sedes de los partidos" es pedir una y otra vez "que se bajen los impuestos".

Ya en materia económica, la ministra de Hacienda ha asegurado que España es el país con la "menor" carga fiscal de los países de su entorno, y ha aprovechado para defender la búsqueda en el marco europeo de una unión fiscal, del mismo modo que ya se ha logrado la unión monetaria.

Sobre la industrialización, materia del foro en el que ha participado junto a José Ramón Besteiro, ha explicado que la importancia de la industria va "más allá" de la creación de empleo, porque tiene que ver con el "fortalecimiento de la democracia" y cómo se "combate contra la desigualdad" y por ello el Gobierno y el PSOE trabajan en su modernización y le dan la máxima prioridad.

Y si ha citado los 180.000 millones de euros de fondos europeos gestionados para la recuperación, también ha censurado al PP por haber votado negativamente en el Congreso para "evitar que lleguen a España 10.000 millones de euros" de estos fondos.

María Jesús Montero ha dicho además en su intervención que la industria y la empresa tienen que ser "vanguardia y punta de lanza" para la participación de las mujeres en la "vida directiva" de las corporaciones porque "no se trata solo de estar, sino de estar para influir".

Tras la celebración en abierto de este foro, la actividad en la convención continúa con varios paneles a puerta cerrada, con participación de ministros y parlamentarios socialistas, hasta que a última hora de la tarde se celebre otro diálogo abierto sobre "convivencia" entre el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y el candidato del PSE a lehendakari, Eneko Andueza. EFE

