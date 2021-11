Montero dice a JxCAT que para exigir inversiones debe apoyar los presupuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mantenido un duro enfrentamiento en el pleno del Senado con el portavoz de JxCAT, Josep Lluís Cleries, al que ha dicho que no puede quejarse del que el porcentaje de ejecución de inversiones estatales en Cataluña es bajo cuando su partido nunca apoya los presupuestos.

Es más, la titular de Hacienda le ha emplazado a participar en la mesa de diálogo sobre el autogobierno de Cataluña y a apoyar las cuentas públicas para el próximo año para así estar "en condiciones de exigir", según le ha dicho en la sesión de control de la Cámara Alta.

Montero ha llegado a afirmar que en esta legislatura Junts no ha hecho "nada" bueno para Cataluña porque se ha dedicado a "ponerse enfrente de forma sistemática"; reprocha a los de este partido que no crean en el diálogo y solo "en vías unilaterales", cuando si quieren buscar una solución al "conflicto de Cataluña" no deberían confrontar.

La pregunta de Cleries en el pleno tampoco ahorraba calificativos, ya que el senador catalán ha puesto de relieve los datos que según él demuestran cómo "el maltrato que aplican contra Cataluña es una acción premeditada y calculada con la que buscan asfixiar la economía y el crecimiento de Cataluña".

Como prueba de ello ha reseñado que de cada 100 euros de inversiones estatales para Cataluña solo se ejecutan 66, mientras que para Madrid son 114, y en el caso de Renfe y Adif las cifras suben a 185 de cada 100 euros ejecutados en Madrid y solo 29 en Cataluña.

Ha añadido que cada catalán "pierde" 2.400 euros anuales en servicios que se van con el déficit fiscal de Cataluña.

María Jesús Montero ha admitido que el ritmo de ejecución de inversiones es efectivamente "lento", pero similar en todas las Administraciones, incluida la catalana, y ha señalado que se debe a la pandemia y a las dificultades de las constructoras para comprar materias primas al coste de las licitaciones.

En todo caso ha remarcado que a ella nunca le encontrará en la "confrontación entre territorios", a lo que Cleries le ha contestado que "siempre la historia perjudica a los mismos" y le ha dejado claro que JxCAT no apoyará unos presupuestos "que ustedes no quieren negociar" porque "no les vamos a dar un cheque en blanco".