Montero destaca que el PSOE ya ha mostrado que no tenía cesiones ilimitadas en la amnistía

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reprochado al PP este martes que acuse al PSOE de cesiones ilimitadas en la amnistía, porque el voto en contra de los socialistas la semana pasada a las enmiendas en el Congreso fueron una muestra de lo contrario.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, al inicio de la primera sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta de este año, ha preguntado a Montero "hasta dónde" está dispuesto a llegar el Gobierno para mantenerse en el poder.

Preguntar eso, le ha reprochado Montero, no tiene justificación después de que "la semana pasada no saliera adelante la ley de amnistía".

"Me apuesto algo a que usted registró la pregunta antes de conocer las votaciones de la semana pasada, porque si no, no hablaría de cesiones ilimitadas", ha replicado la vicepresidenta y ministra de Hacienda.

Montero también ha defendido que ahora en Cataluña se respeta la Constitución, lo que "no ocurría cuando gobernaba el PP" en 2017.

Y le ha devuelto la pregunta a García: "¿Hasta dónde piensan llegar en el PP para no renovar el Consejo General del Poder Judicial?".

La portavoz del PP en el Senado ha dicho a la ministra que en el Congreso "Junts les ha dejado plantados", por lo que "este Gobierno está tocado y pronto estará hundido".

"Sus líneas rojas se convierten en líneas amarillas", ha añadido García, al vaticinar que el Gobierno continuará con sus "cesiones y humillaciones" al independentismo catalán.

Alfons García, nuevo senador del PSC

Al comenzar la sesión plenaria, Alfons García ha prometido su cargo como nuevo senador por designación del Parlament de Cataluña, en sustitución de Eva Granados, quien dejó el acta al ser nombrada secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

García, nacido en Tortosa en 1959 y doctor en Geografía, fue alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant de 2011 a 2023, y este 25 de enero fue designado senador por el Parlament.