Montero destaca "ejercicio de transparencia" del Gobierno en "tiempo récord"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho hoy que la publicación en el BOE de la declaración de bienes patrimoniales de más de 1.000 altos cargos de este Ejecutivo y del anterior es un "ejercicio de transparencia" que se ha hecho "en menos de cuatro meses, un tiempo récord".

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Montero ha señalado que lo que ha hecho el Gobierno es "sacar a la luz una obligación que tenía el anterior desde hace cinco años, que no había desarrollado el reglamento para hacerlo".

"El objetivo básico es incrementar la transparencia, ganar en calidad democrática", ha apuntado, y ha recalcado que "no son declaraciones de bienes para que se hagan clasificaciones del que más y del que menos tiene; se trata de que la gente conozca el patrimonio de los altos cargos y que cuando acabe el mandato se pueda comprobar que no se han enriquecido de forma ilegítima, porque uno no viene a la política a eso".

Por otra parte, Montero se ha remitido a las explicaciones del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, sobre la vivienda que tiene a nombre de una sociedad, y ha insistido en que el ministro es "una persona comprometida con España", que "ha vivido en todos los continentes y siempre ha mantenido un compromiso con España en materia de fiscalidad y de su residencia habitual".

"Se siente tremendamente español pese a su recorrido profesional que lo ha llevado por el mundo", ha manifestado.

Ha señalado que Duque "tendrá que subsanar cualquier materia que tenga que ver con elementos del pasado", si bien ha recalcado que "lo importante es que está comprometido con España y su Gobierno", y que "ha tenido su residencia fiscal en los lugares donde tenía que tenerla".