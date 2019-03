Montero defiende que PSOE "lleva la E en sus siglas" y critica "la alianza a fuego" de PP, Cs y Vox para gobernar

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado que PP, Cs y Vox crean que "solo son constitucionalistas aquellos que piensan como ellos" y ha criticado que "se atrevan a decir que el PSOE es inconstitucionalista cuando es el único partido que lleva la 'E' de España en sus siglas", toda vez que ha criticado "la alianza a fuego" tras la manifestación "infame" de la Plaza de Colón de Madrid "para gobernar los designios de España".

Durante el acto de presentación este domingo del candidato a la alcaldía de Utrera y actual regidor, José María Villalobos, en el que también ha participado el vicesecretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha destacado que "es necesario un gobierno socialista en Utrera pero también es necesario que existan gobiernos socialistas en España", y ha añadido que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa "lo hizo para quitar gobiernos que los tribunales habían sentenciado y que se habían enriquecido con la corrupción".

Así, ha asegurado que llegaron cono tres objetivos como el hecho de que el crecimiento económico "se repartiera para todos", porque lo importante es que el crecimiento "se traduzca en redistribución de la riqueza y de la renta". Al respecto, ha destacado que en este pueblo ha habido un combate importante contra el desempleo, que "ha bajado un 20 por ciento" y "por ahí tenemos que seguir trabajando", ha añadido.

Además, Montero ha subrayado que el segundo objetivo que se propuso el gobierno de Pedro Sánchez fue recuperar los derechos que "durante tantos años nos había arrebatado el PP usando la crisis como excusa y creando un desapego de los ciudadanos por los políticos", y, en este sentido, ha señalado que empezaron recuperar esos derechos en materia laboral con la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, "pese a que se llevan las manos a la cabeza porque que cobre eso una persona que trabaja de sol de sol es un lujo", mientras que "nada les parece importante en relación con los directivos de grandes empresas e indemnizaciones millonarias", además de poner en marcha un plan por el empleo digno.

En cuanto a los derechos sociales, Montero ha recordado que nada más llegar al gobierno se recuperó la sanidad gratuita para todos, pero "y aunque no podemos quitar el copago farmacéutico, lo haremos en la siguiente legislatura, en las que tendremos una mayoría que nos permite seguir ahondando en la hoja de recuperación de derechos".

En este sentido, ha afirmado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), "ha empezado a hablar de mentiras a propósito de las listas de espera en dependencia", y ha añadido que fue él quien "en 2012 firmó para quitar dinero de la dependencia", siendo el Gobierno de Susana Díaz y el resto de gobiernos socialistas "los que consiguieron mantener un sistema que sin los socialistas se hubiere convertido en la nada".

Montero ha asegurado que la situación "es delicada y que estamos en un momento crítico" donde lo importante "no es solo ganar unas elecciones como partido político, sino que es fundamental que ellos --en referencia a PP, Cs y Vox-- no sumen", porque en la Plaza de Colón, en una manifestación "infame", se pusieron de acuerdo los tres líderes políticos para "llevar a cabo una alianza a fuego" y que ganara quien ganara, formar "un tridente para gobernar los designios de España".

Además, ha criticado que el presidente del PP, Pablo Casado, "se haya permitido dar a las mujeres clases de feminismo" y "se haya permitido el lujo de insinuar que las mujeres no tienen que abortar porque ellas y sus hijos son los responsables del sostenimiento de las pensiones o de decir que si las mujeres supiéramos qué llevamos en nuestro vientre no podríamos abortar".

"No podemos dejar que los ciudadanos depositen su confianza en ellos porque nos llevarán a más recortes", ha afirmado contundente Montero, quien ha añadido que el Gobierno de la Junta "no ha presentado sus presupuestos porque "ocultan recortes y un modelo de sociedad que da la espalda al conjunto de los ciudadanos" y "están esperando a que pasen la elecciones para enseñar su verdadera cara".

Con respecto a Cs ha dicho que "no saben ni que ideología tienen" y se pregunta "cómo poner un país en manos de quien no sabe lo que es y no tiene un proyecto de país", toda vez que ha añadido que "da miedo" quienes "esconden un modelo de país excluyente" y eso "es lo que hacen PP, Cs y Vox", que creen que "solo son constitucionalistas aquellos que piensan como ellos" y "se atreven a decir que el PSOE es inconstitucionalista cuando es el único partido que lleva la 'E' de España en sus siglas".

"Miedo dan que aquellos que cuando no se piensa como ellos te excluyen de la norma y la Constitución", afirma Montero, que ha agregado que "este es el lema de estas tres derechas que se han puesto en marcha".

"NI CHANTAJE NI RUPTURA DE LA UNIDAD DE ESPAÑA"

Asimismo, ha asegurado que "todas las mentiras que están contando sobre Cataluña y la relación del PSOE con Cataluña quedó meridiano y cristalino en el debate de presupuestos", pese a que decían que "estábamos sometidos a chantaje y dando cosas por debajo de la mesa".

"Quedó cristalino en el debate de los presupuestos, porque este partido no pondrá en ningún orden del día el derecho a la autodeterminación de Cataluña, no la vamos a discutir" y ha asegurado que "la Justicia se tiene que hacer cargo de todos aquellos que han vulnerado la ley".

"No vamos a permitir que en ningún rincón de España y tampoco en Cataluña que ningún dirigente se salte la ley" y si las instrucciones "dicen que hay que retirar lazos amarillos, se retira porque así lo ha dicho la junta electoral", afirma Montero, que ha señalado que "ni chantaje ni ruptura de la unidad de España".

Por último, Montero ha insistido en que "nos jugamos mucho en esta elecciones, tanto en las municipales como en las generales, porque no se trata de votar al PSOE u a otras opciones de izquierdas, sino de construir una mayoría transformadora para seguir avanzando en los escalones que este gobierno ha empezado a subir". "Nuestro enemigo no es la derecha, sino la abstención", porque en Andalucía "no hemos gobernado porque hay gente que se quedo en su casa".

"Por eso, todos tenemos una tarea y todos tenemos que estar más implicados que nunca, convenciendo con argumentos, convivencia y tolerancia porque en este país cabemos todos", ha destacado Montero, que ha insistido en que "no se trata de votar al PSOE sino de que cada uno de nosotros seamos esa ola de hombres y mujeres que somos reconocibles como socialistas y llevemos esos valores estemos donde estemos".

"A por ellos el 28 de abril y a por ellos el 26 de mayo porque somos mayoría y vamos a ganar", ha enfatizado María Jesús Montero, que ha señalado que los hombres del socialismo de Utrera "pondrán la cara a todo los políticos que ponen el acento en lo social, la justicia y el progreso".

Igualmente, ha trasladado a todos los vecinos de Utrera "en nombre de todos los socialistas de España un mensaje de ilusión y esperanza".