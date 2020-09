Montero defiende nuevo decreto para que "ningún ciudadano quede sin atención"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido, en una entrevista en la Cadena Ser esta noche, el nuevo decreto que impulsará su ministerio, para, entre otras medidas, suspender la regla de gasto para que los ayuntamientos tengan más recursos, de modo que "ningún ciudadano quede sin la atención que requiere de la Administración".

En el programa "Hora 25", la también portavoz del Gobierno aseguró que el nuevo decreto tratará de dar respuesta a la mayoría de los ayuntamientos, aunque "cada pueblo es un mundo y esta batería de medidas va encaminada a que en el año 2020 ningún ciudadano se queden sin la atención que requiere de la administración. El problema de un ayuntamiento es también del Gobierno".

Preguntada acerca de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con distintos grupos parlamentarios dijo que no le gusta "airear cuestiones que pueden ser complicadas", aunque destacó la importancia de las cuentas del Estado "para poder desarrollar los fondos europeos y para dejar atrás las políticas de austeridad que nos lastran" y concluyó diciendo que "sin cuentas públicas, la recuperación de España será más lenta".

Respecto al anuncio realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid de acometer a lo largo de esta legislatura una rebaja de medio punto "en todos los tramos" del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) dijo que "lo vienen anunciando y nunca se ha hecho posible" y además opinó que "el momento no puede ser más inadecuado".

A juicio de la Ministra de Hacienda, "lo que no pueden las CCAA es bajar la fiscalidad y luego pedir un complemento al Gobierno para reforzar la Sanidad o la Educación. Eso no tiene lógica porque se baja en un territorio, pero el resto de CCAA estarían pagando esa medida. Lo digo de Madrid o lo diría de Andalucía. No puedes bajar la fiscalidad y luego pedir que el Estado te complemente".

Respecto a la diferente posición entre el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre la posibilidad de alargar la edad de jubilación, y la expresada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para quien ello entorpecería la posibilidad de incorporar jóvenes, Montero dijo que "Escrivá lo que pretende es el máximo consenso posible teniendo en cuenta que es importante mandar un mensaje de tranquilidad y seguridad al colectivo que más ha trabajado por la democracia para que sepan que el sistema de pensiones está asegurado ahora y en el futuro".

Afirmó que "Escrivá no plantea retrasar la jubilación sino hacer más pareja la legal y la efectiva. Por tanto, plantea acercar esas edades. No se plantea ninguna otra reforma" y añadió que "aspiramos siempre a votar los mismo (PSOE y Unidas Podemos). Estoy convencida de que habrá capacidad para llegar a un acuerdo sin ningún tipo de discrepancia entre las formaciones que forman el Gobierno".