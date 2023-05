Montero defiende "la gestión económica" del Gobierno frente a un PP que "solo ha puesto palos en la rueda"

La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este jueves la "gestión económica" del Gobierno que "ha permitido en solo dos años, tener los mejores datos de la historia en creación de empleo" y "tener las mejores perspectivas de crecimiento económico". Ello frente a un PP "que solo ha sabido poner palos en la rueda".

Así se ha manifestado Montero en un acto con mayores en la que ha acompañado al candidato del PSOE a la Alcaldía de Huelva, Gabriel Cruz, donde ha apuntado que el 28M los ciudadanos "se juegan seguir progresando" o "volver a la política de los recortes y la confrontación".

En este sentido, la socialista ha reprochado que el PP "haya estado "poniendo palos en la rueda, problemas a cada solución, votando que no a la subida del salario mínimo, a los ERTE, a las ayudas a empresas y autónomos, al límite del precio del alquiler, al ingreso mínimo vital, y a la bajada del IVA de la luz y del gas", por lo que se ha preguntado que "cómo es posible que un partido que quiere gobernar se haya puesto de espalda a los intereses de los ciudadanos en el peor momento que ha vivido este país".

"Nadie desea que a su país le vaya mal porque le venga mejor sus intereses partidistas. Pero tenemos un PP que ha ido a hablar mal a Europa de su país, para que le cortaran el grifo a los recursos. Por ello, no merecen la representatividad ni la legitimidad de ninguna institución", ha aseverado.

En este sentido, Montero ha subrayado que el PP "ha estado a lo peor cuando los ciudadanos lo estaban pasando francamente mal" frente a un Gobierno que "ha intentado de una y otra manera, como consiguió con los efectos devastadores de la enfermedad, paliar los efectos de una guerra", por lo que ha pedido, que los populares "paguen en la urna, haber estado permanentemente oponiéndose a cualquier tipo de mejora".

"Por eso hacen ruido, porque no quieren que se hable de aquello que este Gobierno ha ido desarrollando a lo largo de los cuatro últimos años. Una gestión económica que ha permitido que en solo dos años, tengamos los mejores datos de nuestra historia en creación de empleo y tenga las mejores perspectivas de crecimiento económico", ha subrayado.

En esta línea, Montero ha defendido la "gestión económica del Gobierno, ya que "ha sido capaz, a pesar de las dificultades, de seguir creando empleo, y de calidad", toda vez que ha remarcado que la "antigua reforma laboral que hizo el Partido Popular tenía como lema abaratar el despido", por lo que "una contrarreforma laboral, la de este Gobierno, ha devuelto la dignidad a los trabajadores y a su representación".

"Diecisiete acuerdos en el diálogo social que han permitido la subida del salario mínimo y una nueva reforma laboral donde el contrato indefinido es la tónica, porque los jóvenes tienen derecho a conformar su familia porque estos tienen dificultades para poder marcharse de su casa porque no saben cuánto tiempo le iban a dar el contrato", ha abundado.

En esta línea, Montero ha señalado que el contrato indefinido de "este gobierno" permite a los jóvenes "hacer su proyecto vital con salarios dignos" y "darles una oportunidad para que entreguen el talento, el conocimiento, en la creación de industrias, en la creación de servicios públicos para las próximas generaciones".

"Siempre hemos trabajado en esa dirección, que la economía ayudara a crear riqueza, crecimiento y relaciones éticas entre los trabajadores y empresarios para seguir avanzando. Pero el PP no quiere que se hable de economía porque gestionó la anterior crisis económica a costa de la desigualdad, de la precariedad y de debilitar los servicios públicos", ha remarcado.

Asimismo, Montero se ha referido a las políticas del Gobierno en materia de igualdad y de equiparación, ya que "no se puede construir una sociedad del siglo XXI sin trabajar conjuntamente con la mitad de la población, que son las mujeres", por ello, el Gobierno "ha avanzado durante esta legislatura en igualar al régimen de seguridad social a las mujeres empleadas de hogar", además de equiparar los permisos de paternidad y de maternidad para que no pregunten nunca más a las mujeres en una entrevista de trabajo que cuántos hijos tiene".

Por otro lado, Montero se ha referido a la reforma de las pensiones, mediante la "complementación de la laguna laboral en las pensiones de las mujeres, peleando la brecha salarial que todavía existe en el país" y con la "revalorización del 8,5%" para "cuidar de aquellos que nos han traído hasta aquí" y así "garantizar las pensiones de nuestros hijos y de nuestros nietos".

Además, ha señalado que se ha reformado la Ley de Dependencia, porque "no es posible que se tarde más de un año para que una persona reciba la prestación", toda vez que ha criticado a la Junta de Andalucía que "está dejando en la estacada a la sanidad y educación públicas", ya que "no les importa lo público, sino que ha querido ponerlas en manos privadas porque ellos no creen realmente en un estado de bienestar que nos iguala a todos".

Por ello, ha dicho que es "importante" que todos "vayan a votar" porque "nos jugamos seguir avanzando, seguir creando empleo de calidad, temer centros de mayores activos, programas dirigidos a los ciudadanos", o "por el contrario, volver a la política del pasado, a la política de los recortes y de la confrontación".