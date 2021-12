Montero califica de "pataleta" el apoyo del PP a la enmienda de Compromís: "Están instalados en la política inútil"

Asegura que el Gobierno no tiene inconveniente en apoyar esta enmienda: "No tiene más valor ni más importancia"

La ministra de Hacienda y Función Pública, Maria Jesús Montero, ha calificado de "pataleta" la actitud del Partido Popular al haber apoyado la enmienda presentada por Compromís sobre la promoción de lenguas minoritarias que finalmente ha sido aprobada este martes en el Senado, por lo que devolverá los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Congreso la próxima semana.

"Votaron en contra de la enmienda en Comisión y después han votado a favor. No quiero calificar la cuestión pero me parece que es una pataleta, una cosa para hacerse notar, para hacerse significar, que no tiene más valor y que, desde luego, al Gobierno le da igual aprobarlos hoy que la semana que viene", ha expresado Montero en declaraciones a los medios a su salida de la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

La enmienda, presentada por Compromís sobre la promoción de lenguas minoritarias, ha sido aprobada este martes en el Senado con los votos a favor de PNV, ERC, Junts, PP y Compromís, por lo que las cuentas públicas tendrán que volver Congreso de los Diputados para su votación el próximo 28 de diciembre, cuando quedarían definitivamente aprobados para su entrada en vigor el 1 de enero.

Concretamente, esta enmienda hace referencia a la "promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares".

En este sentido ha asegurado que el Gobierno no tiene "ningún inconveniente" en apoyar la enmienda presentada por Compromís, y que simplemente es "una enmienda que pasa al Congreso de los Diputados y que no tiene más valor ni más importancia".

Así, ha insistido que no tendrían problema en apoyarla para que "definitivamente salga el proyecto de Presupuestos que necesita el país y que el día 1 de enero, a pesar de las chinas en el camino, tengamos Presupuestos para los ciudadanos", ha explicado.

EL APOYO DE ESQUERRA

Preguntada por qué le parece que ERC también haya apoyado esta enmienda desligándose así de sus socios de Goierno, ha manifestado que ERC "es obvio" que apoya la protección de las lenguas y que la formación "pensaba que no iba a contar con el apoyo del PP, que había votado en contra en Comisión".

"Yo creo que es una anécdota. No tiene más importancia y yo creo que son ellos (el PP) los que tienen que dar explicaciones", ha insistido Montero, a la vez que ha añadido que no entiende "nada" de lo que hace la formación 'popular'. "Se ponen en contra de la protección, ahora a favor. Yo creo que para intentar prolongar el debate de presupuestos, pero es que no consiguen nada útil. Están instalados en la política inútil", ha lamentado.