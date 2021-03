Montero avisa de que los cambios los decide Sánchez y que Calviño seguirá de máxima responsable económica

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avisado este martes de que corresponde al presidente Pedro Sánchez y a nadie más decidir la estructura de su Ejecutivo, y no ha confirmado si va a aceptar que la ministra de Trabajo compatibilice esta cartera con la Vicepresidencia segunda, tal y como ha propuesto el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como solución para su relevo.

Lo que sí ha dejado claro Montero es que la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, va a seguir al frente de la llamada Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que viene trabajando con "mucha intensidad" durante todo este año a consecuencia de la pandemia, según ha defendido.

"Corresponde solo y exclusivamente al presidente", ha defendido la portavoz en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros. "Es una prerrogativa que tiene, de las pocas que tiene, se le reserva la capacidad cuando estime oportuno de dar detalles sobre la incorporación de nuevos miembros", ha ahondado

La comparecencia de Montero también ha tenido lugar tras la "breve" reunión que han mantenido Sánchez e Iglesias para abordar su salida. Según Moncloa, los dos estaban de acuerdo en los "cambios" a llevar a cabo, pero todavía faltan algunos "detalles" que rematar.

No obstante, Montero no ha querido aclarar si esos detalles que se resisten tienen que ver con el hecho de que Sánchez y su equipo consideran que la Vicepresidencia segunda debe seguir siendo social, y no se puede compatibilizar con un Ministerio económico, que se sitúe en el escalafón por encima de Calviño.

Sobre todo porque, según ha explicado la ministra de Hacienda, no está previsto que Calviño deje de ser la principal responsable económica del Gobierno.

"Por supuesto que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que viene funcionando con muchísima intensidad en ningún momento se ha planteado ninguna cuestión respecto a que la presidenta de esa comisión es la vicepresidenta de Asuntos Económicos, y yo misma, la vicepresidenta de esa comisión", ha afirmado.

No obstante, Montero ha insistido en que no quiere especular, y que será Sánchez quien decida y desvele los cambios que quiere hacer, a medida que se vaya acercando la fecha de salida de Iglesias del Gobierno que, según ha recordado la portavoz, será cuando empiece la campaña de las elecciones autonómicas, en torno al 20 de abril, tal y como informó este lunes él mismo.

Por su parte, la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, presente en la rueda de prensa, también ha querido posicionarse sobre esta cuestión, al asegurar que debía preservarse la estructura actual según la cual hay una vicepresidencia social, otra económica y otra medioambiental. "Esas tres vicepresidencias corresponden a la idea de una sociedad moderna basada en la sostenibilidad", ha reivindicado.

En todo caso, fuentes gubernamentales explicado que el objetivo que buscará Sánchez en esta nueva reestructuración tras la salida de Iglesias es mantener la "coherencia" del Gobierno no cambiar mucho su composición.