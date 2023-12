Montero avisa al PP del perjuicio a CCAA y ayuntamientos si rechazan objetivos estabilidad

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado al PP de que si deciden no apoyar los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado van a perjudicar a las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el principal partido de la oposición, ya que tendrían que "volver a objetivos más estrictos".

Así lo ha indicado en su respuesta a una interpelación del diputado del PP Juan Bravo en el Congreso de los Diputados, donde la ministra ha asegurado que si votan en contra y tumban dichos objetivos con su mayoría absoluta, estarán diciendo que presupuestos como los de la Comunidad de Madrid o Andalucia son "inservibles".

Dichos presupuestos, como ha explicado la también ministra de Función Pública, se han elaborado con los datos propuestos por ella misma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), es decir, con un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB en 2024.

Así, ha pedido al PP que sea "coherente" y permita a sus compañeros hacer cuentas "creíbles", al tiempo que ha lamentado que estén dispuestos a perjudicar de esta manera solo por hacer "una política de tierra quemada".

"A veces, por intentar poner chinas al camino del Gobierno se tiran piedras en su propio tejado" y "votan en contra de lo que han aprobado en sus propias comunidades autónomas", ha añadido Montero sobre este asunto.

Bravo ha acusado a la ministra de amenazar y chantajear al PP con este asunto al aludir a algunos titulares de medios de comunicación, pero ha insistido en que no se van a dejar, porque no van a poder gobernar "contra esa mayoría (del PP en el Senado) ni saltándose la ley cuando no les interesa".

Montero ha negado esa amenaza y le ha invitado a que "voten lo que quieran", pero ha querido dejar claro que lo que ha hecho ha sido ofrecer "una capacidad de gasto de dos décimas más para comunidades y una décima más para ayuntamientos", es decir, un objetivo "mejorado".

"Si no se aprueban esos objetivos, volvemos a los del plan de estabilidad que les quita capacidad de gasto a las administraciones territoriales", ha insistido la vicepresidenta cuarta.