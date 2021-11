Montero acusa a un diputado de Vox de insultarla en el Pleno

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado a un diputado de Vox de insultarla durante el debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos en el Pleno del Congreso, extremo que la formación que lidera Santiago Abascal niega.



La situación ha provocado que la vicepresidencia segunda de la Cámara, Ana Pastor, que en ese momento moderaba el debate, haya pedido que se retirara el improperio del diario de sesiones.



Lo cierto es la tensión ha vuelto al Hemiciclo cuando la ministra estaba replicando al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros: "Usted se ha enfadado porque lo he desenmascarado.... para ustedes que tienen recursos de cuna no necesitan la intervención de lo público".



En ese momento, según han señalado a Efe fuentes de otros grupos parlamentarios, se han desatado varios improperios hacia la ministra, entre ellos "gilipollas", lo que ha provocado la respuesta de Montero.



"Me gustaría señoría que cuando termine, esta sesión del insulto que acaba de decir un compañero suyo de grupo desde el escaño, me gustaría por favor que usted le amonestara", ha instado Montero a Espinosa.



Inmediatamente después, la vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso, Ana Pastor, ha pedido que se retirara el insulto del diario de sesiones. "Y no repetiré lo que se ha dicho por respeto a la Cámara", ha precisado.



Vox, sin embargo, ha desmentido y negado "tajantemente" que un diputado de su formación haya insultado a la ministra.



No obstante, la tensión ha continuado durante la intervención del portavoz de Compromís Joan Baldoví que ha valorado que Montero haya "desenmascarado" a Santiago Abascal ante "la hipocresía de unos chaqueteros que abandonaron y desertaron del PP cuando se acabaron las ubres que les amamantaban".



Ha sido entonces cuando el diputado de Vox Juan Luis Steegmann ha espetado a Baldoví: "eso no se lo dirás fuera". El diputado de Compromís ha respondido entonces con "donde quieras y cuándo quieras".