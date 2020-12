Montero: el acuerdo con el PP para renovar el CGPJ "está prácticamente hecho, por no decir hecho"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está "prácticamente hecho, por no decir hecho" y ha emplazado a los 'populares' a que no "busquen excusas" para no impulsar la reforma.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha asegurado que mantiene sus palabras de la semana pasada en referencia al estado de las negociaciones con los populares y ha señalado que se trata de "un problema de la propia actitud del PP de decidirse a poner en marcha la renovación obligatoria, constitucional y necesaria del CGPJ".

Ha insistido en que el PP se "resiste a reconocer en público" que el acuerdo se ha alcanzado. "Le diría más, prácticamente todos los días hay un portavoz distinto del PP que busca una excusa distinta para no impulsar una reforma imprescindible", ha añadido.

Además, ha enfatizado que ningún partido político tiene capacidad de veto en la renovación de estos órganos constitucionales.

Ha advertido en esta línea que el Gobierno cuenta con una hoja de ruta en el caso que el PP "siga ejercicio un derecho que ellos entienden de veto sobre algo que no lo tiene" y ha mencionado que esperan evitar la activación del proyecto de ley que anunció el Gobierno porque ha asegurado que se trata de un "elemento que no desea ninguno".

Preguntada por el reparto de miembros del CGPJ que incluiría el pacto, ha apuntado que no se darán a conocer los detalles hasta que no se anuncie el pacto.