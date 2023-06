Montañola (PDeCAT) sobre investir a Sánchez o a Feijóo: "Respete Catalunya y pase por caja"

Critica a Nogueras (Junts) y cree que con Giró hubiera sido más fácil un entendimiento

El cabeza de lista del PDeCAT-Espai CiU a las elecciones generales, Roger Montañola, ha avisado de que están dispuestos a hablar con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y con el del PP, Alberto Núñez Feijóo, si necesitan sus votos para la investidura siempre bajo la premisa de: "Respete a Catalunya y pase por caja".

En una entrevista a Europa Press, ha mostrado su disposición a hablar con todas las partes porque cree que la política es diálogo y negociación, pero ha dejado claro que el precio "será el mismo" para uno u otro.

Según Montañola, en una eventual negociación pondrán sobre la mesa propuestas "realistas", muchas de ellas relacionadas con la economía, recursos, financiación, inversión e infraestructuras para Catalunya, y también ejecución.

"No haremos grandes promesas porque sabemos que el conjunto de la ciudadanía de Catalunya sabe que las promesas grandilocuentes que hubo años atrás no se han producido, y todos sabemos que no se producirán", ha recalcado.

Ante la llamada del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al independentismo a poner juntos el precio a una posible investidura de Sánchez, Montañola cree que la estrategia y las propuestas del PDeCAT son "muy divergentes" de las de ERC y Junts.

De hecho, considera que republicanos y Junts hacen propuestas de cara a la investidura que "no se creen ni ellos" y que confunden la fuerza que tienen con lo que realmente se puede hacer, por lo que les ha emplazado a tocar de pies en el suelo y negociar cosas factibles y plausibles --en sus palabras-- para Catalunya.

"No es nuestro objetivo hacer un frente común con Junts y ERC, a menos que sea para pactar cosas más realistas y factibles para Catalunya, no cosas inviables", ha resumido Montañola, que se presenta a los comicios como independiente.

JUNTS: "ANCLADOS" EN 2017

Tras reivindicar que el catalanismo es más que Junts y ERC, argumenta que se necesitan nuevas aproximaciones a la política que superen lo ocurrido hace cinco años y no volver atrás, tras acusar a los dirigentes de Junts de haberse quedado "anclados" en 2017.

A su juicio, dirigentes y votantes de Junts están más cómodos con lo que representa el PDeCAT que con lo que representa la candidata de Junts a las generales, Míriam Nogueras: "Se me hace difícil pensar que tengo que ir de la mano de alguien que su máximo logro es mover una bandera 40 centímetros, y que entiende la política como hacer vídeos de Twitter encendidos para parecer que eres el más independentista de todos, cuando en realidad no has hecho nada por la independencia".

Más allá de que el PDeCAT y Junts conformaran una candidatura conjunta en el Ayuntamiento de Barcelona, Montañola admite que era "muy difícil" que se reprodujera en las listas a las Cortes con Nogueras al frente, pero ve probable que hubiera sido más fácil --literalmente-- si el cabeza de lista hubiera sido el exconseller Jaume Giró.

"Al menos, hubiéramos podido trabajar conjuntamente mejor", ha apuntado, tras enmarcar a Giró y a la exconsellera Victòria Alsina en el ala moderada de Junts.

ABSTENCIÓN

Al preguntársele por si el riesgo en estas elecciones es la abstención, cree que pueden sufrirla determinados partidos que hicieron "promesas que no podían cumplir", y ha dado por hecho que los catalanes saben que PSOE y PP también hacen promesas que, en su opinión, tampoco cumplen porque deben reportar a su militancia.

Tras criticar los pactos del PP con Vox, ha llamado a los de Feijóo a no buscar una victoria a costa de "incendiar" Catalunya porque, según Montañola, los ciudadanos se merecen abrir un nuevo ciclo político en que la palabra y la negociación sean las protagonistas tras cinco años del 2017.

"Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que la independencia en Catalunya no se producirá en los próximos años. No puede estar Catalunya y la política catalana centrada y basada en un proyecto que tuvo su momento y que dio los resultados que dio", ha sostenido.

DIPUTACIONES

Sobre que el PDeCAT pactara con PSC y ERC en la Diputación de Lleida, dejando fuera Junts, Montañola lo ha avalado y ve positivo que haya pactos entre diferentes: "Debemos estar abiertos a pactos con todos siempre que beneficien lo que nuestros electores. Querer ceñir pactos a una serie de partidos, pues no".

Además de erigir a la extinta CiU como el referente del PDeCAT a la hora de hacer política, defiende que pueden representar la reconfiguración del espacio de centro que ha fracasado en todos sus intentos, el último de ellos a través de Centrem.