Montañola (PDeCAT) cree que en el cara a cara Sánchez-Feijóo "perdió Catalunya"

Reivindica su disposición a negociar con ambos frente al papel de ERC y Junts

El cabeza de lista del PDeCAT-Espai CiU al Congreso, Roger Montañola, ha considerado este martes que en el cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "perdió Catalunya".

"Solo salió por electoralismo por parte de Feijóo y para retroceder a 2017. Si alguien no ganó seguro es Catalunya", ha lamentado en declaraciones a los medios, tras acusar a socialistas y 'populares' de no dar importancia alguna al territorio catalán.

Por ello, ha apelado a los ciudadanos a confiar en su formación porque, a su juicio, es el único partido de obediencia catalana que está dispuesto a negociar con el Gobierno: "ERC se limita a un pacto potencial con el PSOE. Junts se limita a decir que no quiere pactar con nadie. Y nosotros nos sentaremos a negociar por los intereses de Catalunya con Sánchez y Feijóo".

Pese a todo, ha acusado al PP de "inflamar" y recurrir al proceso independentista para buscar votos en el resto de España, mientras que la carta de presentación del PSOE sobre Catalunya considera que es mejor en base a los hechos de la última legislatura.

"Lo que necesitamos es ir en la línea de lo que pasó con los indultos y superar esta etapa", ha reclamado Montañola, que defiende que la única manera de que socialistas y populares respeten Catalunya es que necesiten los votos del PDeCAT-Espai CiU.

VOX: "LÍNEA ROJA"

Tras situar a Vox como una "línea roja", cree que no deben permitir que la formación de Santiago Abascal forme parte del futuro gobierno, y están dispuestos a hacer todo lo posible para evitarlo.

Sobre que Feijóo defienda que gobierne la lista más votada, Montañola considera que no diría lo mismo si las encuestas no le situaran como ganador de las elecciones: "No tendría este ataque de honestidad. El parlamentarismo es el parlamentarismo y demanda mayorías para que se pueda configurar un gobierno", ha señalado.

También ve legítimo que ERC y EH Bildu defiendan hacer una alianza para lograr simultáneamente la independencia del País Vasco y Catalunya, aunque avisa de que el escenario que plantean "no es factible".