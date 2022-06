Mónica Oltra dimite: Me voy con la cara bien alta y los dientes muy apretados

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciado este martes su dimisión como miembro del Consell y también como diputada autonómica, y ha asegurado que se va "con la cara bien alta" y con "los dientes muy apretados".

Oltra ha hecho este anuncio, muy emocionada, en una rueda de prensa antes de la Ejecutiva de Compromís en la que se iba a analizar su situación cinco días después de haber sido imputada por la gestión de su Conselleria del caso de abusos a una menor tutelada por su exmarido.

"Me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos", ha aseverado la vicepresidenta, quien ha afirmado que su dimisión está provocada por "una de las mayores infamias" en este país y ha pedido perdón a la gente vulnerable, a la que se ha dedicado y a la que "le duele en el alma" dejar.

Tras explicar que no ha comunicado a Puig su decisión antes de la rueda de prensa, ha reivindicado que no hay Botànic sin Compromís y que no quiere ser "la coartada" para que echen a su partido del Gobierno valenciano.