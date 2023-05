Monica García a Tesh Sidi tras su expulsión de las listas: "Este barco no zarpa sin ti"

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha lamentado la decisión de la Junta Electoral de Madrid de excluir a Tesh Sidi de las listas electorales de Más Madrid y ha afirmado que el barco no zarpará sin ella.

"Te volveremos a meter porque este barco no zarpa sin ti", ha recalcado la aspirante a la Puerta del Sol en un acto celebrado en Móstoles, donde se ha referido al rechazo de la Junta Electoral Provincial a admitir la inscripción de la 'número 11' por un "error administrativo" en el padrón.

Tesh Sidi, en colaboración con los equipos jurídicos de Más Madrid, va a recurrir la decisión de la Junta Electoral Provincial ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y, si fuera necesario, en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Al respecto, García ha criticado que se haya rechazado su inscripción por comparación con Toni Canto, cuya candidatura en las elecciones del 4 de mayo de 2021 fue denunciada por el PSOE de Madrid al empadronarse fuera de tiempo para poder participar en las mismas.

"No solamente es una aberración, no solamente el señor Toni Cantó es un difamador profesional, sino que nuestra compañera Tess Sidi es nuestra vecina, es nuestra compañera. Está estudiando en Madrid desde hace cinco años. Activista saharaui, experta en Big Data, está acostumbrada a superar todas las barreras y no dudes, Tesh, que vamos a llegar hasta el último tribunal. Este barco no zarpa sin ti", ha subrayado.