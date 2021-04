Mónica García se presenta en la propaganda electoral como médica y madre centrada "en lo que de verdad importa"

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, se presenta en la propaganda electoral buzoneada como médica y madre centrada "en lo que de verdad importa".

"¿Conoces a la médica de Más Madrid?", pregunta la formación en el reverso del sobre, verde, color de la formación. En su carta, García reivindica "lo que de verdad importa", como su lema de campaña, desde la emergencia climática a la conciliación, la jornada laboral de 32 horas "para estar más sanos" y la salud mental.

La carta arranca con una crítica a la decisión de convocar estas elecciones "después de un año de pandemia", cuando se debería "estar pensando en reconstruir la Comunidad". "Pero nos dicen que lo mejor que podemos hacer con nuestro tiempo es paralizarlo todo e ir de nuevo a las urnas", ha reprochado.

La carta feminista de García, que incluye un QR para ampliar la información sobre la candidata, remarca que los obstáculos son viejos conocidos para las mujeres. "Estamos demasiado acostumbradas a que nos traten como si nuestro tiempo valiese menos, a que nos interrumpan más, a ir alertas cuando volvemos solas a casa, a tener que esforzarnos el doble para recibir la mitad, a sufrir presiones cotidianas, a que nos tomen menos en serio a nosotras, nuestras opiniones y decisiones", ha enumerado.

"Por eso te invito a que le des una oportunidad al Madrid que te mereces", plantea poniendo sobre la mesa "un Madrid que recoja la enseñanza más importante del último año", que sólo se sale en común. Su horizonte es "un Madrid orgulloso del 8 de marzo, que tenga claro que no se puede llamar sociedad libre mientras pretendan que la mitad de la ciudadanía valga menos".

La candidata de Más Madrid asegura que busca una Comunidad preocupada por la emergencia climática, la conciliación, las 32 horas o la salud mental. "A mí me apetece ese Madrid. Me gusta. Y voy a hacer todo lo posible por ponerlo en marcha porque aunque muchas veces no nos tomen en serio, sabemos que tenemos que dar pasos adelante sin pedir permiso y que nuestra voz se escuche cada vez más alta. Hagámonos escuchar también este 4 de mayo", termina la candidata su carta.