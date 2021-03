Mónica García pide a Ayuso que cuando desaloje Sol no deje "los papeles triturados por ahí tirados"

Dice que no sería "una noticia nueva" ver a miembros del PP "desfilar por algún juzgado" cuando se acabe con 25 años en el poder

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que cuando desaloje la Puerta del Sol el 5 de mayo "no deje los papeles triturados por ahí tirados".

"He dicho papeles pero podrían ser discos duros, me vale cualquier cosa. Papeles de 25 años del PP haciendo de las instituciones y de los servicios públicos un cortijo y un chiringuito", ha lanzado García, quien ha añadido de "no será una noticia nueva que el PP desfile por algún juzgado" y ha citado como ejemplo el 'caso Bárcenas'.

Estas declaraciones a los medios las ha hecho tras reunirse con el colectivo Alerta Roja que ha estado "protegiendo al sector cultural en toda la pandemia".

"Es un sector que nos ha acompañado durante la pandemia, un derecho de los ciudadanos, que ha sido de los más castigados y abandonados por Ayuso", ha afirmado la líder de Más Madrid. Al respecto ha pedido una "Ley de Cultura en la Comunidad" y que se planteen protocolos de reactivación de eventos y espectáculos.