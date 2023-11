Mónica García, médica y látigo de Ayuso, nueva ministra de Sanidad

Ana Márquez

Mónica García, líder de Más Madrid y en los últimos años látigo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, abandona la política madrileña para, de la mano de Yolanda Díaz, incorporarse al Ejecutivo nacional como nueva ministra de Sanidad.

Médica, madre, mujer. Así se presenta la nueva ministra Mónica García (Madrid, 1974), que da el salto a la política nacional y, por tanto, dejará su escaño como diputada en la Asamblea, al igual que la portavocía del grupo parlamentario, desde el que ha sido el mayor azote de la oposición a la presidenta regional y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso.

De la Marea Blanca al Ministerio de Sanidad

Graduada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, García se especializó en Anestesiología y desarrolló su carrera profesional, tras doctorarse en Gestión Clínica, como anestesista en el Hospital 12 de Octubre de la capital.

Su vinculación política se remonta a las Mareas Blancas, cuando era portavoz del movimiento social, lo que la impulsó a la Asamblea de Madrid en 2015 como diputada de Podemos donde fue una de las numerosas figuras del bando 'errejonista' que tomaron partido por Más Madrid al producirse la ruptura con el partido morado a principios de 2019.

De hecho, fue la renuncia del acta de Íñigo Errejón -tras las elecciones del 26 de mayo de 2019- del grupo parlamentario de Más Madrid de la Asamblea de Madrid, la que produjo el encumbramiento de García como líder de la formación, sorpasando al que fuera número 2 de Errejón, Pablo Perpinyà.

El coronavirus cambió todo en 2020. Fue entonces cuando comenzó a tomar mayor relevancia política al pasar de ser la diputada especializada en sanidad a convertirse en la cabeza de Más Madrid y dar la batalla a Díaz Ayuso.

En esos meses se convirtió en la némesis de la presidenta madrileña, a golpe de crítica por la gestión en las residencias.

A partir de ahí se catapultó al liderazgo de Más Madrid y se ocupó de la portavocía y la candidatura de la formación en 2021, y convertirse en la líder de la oposición: Mujer, madre de tres hijos y médico fueron también los ingredientes con los que se presentó a una campaña que le llevó a dar el sorpasso a los socialistas.

La nueva ministra de Sanidad siempre se ha mostrado cercana a los planteamientos de Yolanda Díaz y Sumar, y ha sido una de las caras visibles de la integración, provocando la indignación de los integrantes de Podemos -por aquel entonces liderados por Alejandra Jacinto- quienes vieron cómo la vicepresidenta y ministra de Trabajo se dividía entre ambos partidos para las pasadas elecciones del 28 de mayo.

De hecho, en estas elecciones, cuando Podemos abogaba por la fusión de ambas formaciones, García -quien dejó de compaginar la medicina y la política para centrarse en la carrera electoral- y apostó por sí misma al desvincularse de la coalición con Podemos, que desapareció del hemiciclo de Vallecas.

La reducción de la jornada laboral, la política de la empatía, la mejora de la sanidad pública o la lucha por la crisis climática han sido las banderas de García durante los primeros meses del nuevo mandato, en los que ha seguido aumentando el tono bronco en la Asamblea de Madrid en las sesiones de control donde se ha enfrentado semana a semana con Isabel Díaz Ayuso.

Las polémicas de García en su paso por la Asamblea de Madrid

La líder de Más Madrid ha protagonizado algunos de los momentos más tensos que se han vivido en la Asamblea durante los últimos años. Uno de los más sonados fue junto a, por aquel entonces, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, cuando esta simuló el gesto de "disparar" con la mano durante la sesión de control en un pleno de noviembre de 2020, en la época más dura de la pandemia de la COVID-19.

El bono social térmico fue otro de los momentos más polémicos de García, quien después de criticar al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, y exportavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, por percibirlo, se descubrió que su familia también recibía esta ayuda de carácter social.

"Pido disculpas por no saber que automáticamente había recibido esto, y yo no quiero recibir esta ayuda; no está para mí ni para Ossorio ni para nadie que se lo pueda permitir aunque sea familia numerosa porque no todas somos vulnerables socialmente", se excusó la líder de Más Madrid.

"Política sin anestesia", título del libro que publicó Mónica García en 2022, es una máxima que bien podrá aplicar ahora desde el Gobierno y el Ministerio de Sanidad. EFE

