Mónica García dice que Ayuso "no ha aprobado" la vuelta al cole por retrasos, barracones y "con 400 profesores menos"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "no ha aprobado" la vuelta al cole por retrasos, barracones y "con 400 profesores menos".

Desde Casarrubuelos, municipio gobernado por Más Madrid/Verdes Equo con el alcalde, Vicente Astillero, García ha señalado que la vuelta al cole de este miércoles "debería ser un buen comienzo para todos los niños y niñas que regresan con esos nervios, esa emoción de ver a amigos y profesores pero no lo es del todo".

"No es un buen comienzo para quienes no podrán estudiar Bachillerato presencial, para las aulas que no tendrán profesores, tampoco para los profesores que no tendrán aula porque siguen en un barracón con un instituto o un cole a medio construir, y tampoco para aquellos que tienen que pagar más por el comedor escolar", ha enumerado la diputada autonómica, que ha definido esta vuelta a las aulas como "el primer examen del Ejecutivo nacido tras las elecciones de mayo".

Del Gobierno de Ayuso ha aseverado que "desgraciadamente no ha dado la talla". "No ha aprobado con los retrasos, con 400 profesores menos, con barracones y con la desesperación de las familias", ha lamentado.