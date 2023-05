Mónica García cree que Ayuso se ha "pasado de frenada" con las víctimas de ETA: "Es una cortina de humo mezquina"

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, cree que la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se ha "pasado de frenada" con las víctimas de ETA --al asegurar que la banda terrorista "está viva"-- y considera que ha utilizado "una cortina de humo mezquina" para no hablar de Madrid.

"ETA ya no existe y no existe porque la derrotamos entre todos los demócratas", ha subrayado este viernes a los periodistas García, quien ha exigido a Ayuso que "deje de manosear la memoria de las víctimas" de la banda terrorista.

"Creo que se ha pasado de frenada. Si no puede hablar de Madrid, si no quiere o no sabe hablar de Madrid, le pedimos que deje de hablar de ETA y que deje de manosear la memoria de las víctimas", ha trasladado la líder de Más Madrid, quien le ha recordado que en la Comunidad lo que sí existen son "barracones, listas de espera y niños que están esperando a que alguien les atienda en Atención Temprana".

A ello, ha añadido que desde Más Madrid sabían que Ayuso "no iba a hablar de Madrid" porque "no quiere, no sabe y no puede". "No se puede sentir orgullosa de nada de lo que ha hecho, entonces tiene que correr una cortina de humo y en este caso a mí me parece una cortina bastante mezquina", ha valorado.