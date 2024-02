Mónica García carga contra Feijóo y sus "mentiras" sobre Junts: "Incendian las instituciones y luego se contradicen"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado las "mentiras" que, a su juicio, ha vertido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en lo referente a Cataluña y a sus negociaciones con la formación independentista Junts, y le ha reprochado que "incendie" las calles y las instituciones con argumentos que luego "contradice".

"Feijóo ha estado incendiando las calles y ha estado incendiando las instituciones con argumentos que luego contradicen la realidad de lo que ha pasado", ha expresado García al ser preguntada por los periodistas a su salida del desayuno informativo del Fórum Europa, protagonizado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

A última hora del sábado, varios medios publicaban que Feijóo estaría abierto a un indulto a Puigdemont condicionado a que sea juzgado y rechace la vía unilateral, así como que estudió el encaje de una amnistía que rechazó en menos de 24 horas por inconstitucional.

"NO MIENTE MÁS PORQUE NO TIENE MÁS TIEMPO"

Ante esto, en palabras de García, la única "certidumbre" del PP es que son capaces de "mentir" y de llevar la "política sin escrúpulos" hasta el final. "El señor Feijóo no es presidente del Gobierno porque no quiere y no puede mentir más porque no tiene más tiempo", ha remarcado la ministra, al tiempo que ha reprochado a los 'populares' que no hayan asumido su "rol" en la democracia.

"Todo aquello que no sea gobernar ellos, patrimonializar el gobierno y considerar lo suyo, lo considera una traición y una ruptura de España", ha incidido y ha afeado al PP que "nunca" haya puesto encima de la mesa "ningún proyecto" político ni para Cataluña ni para el resto de España.