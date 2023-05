Mónica García apuesta por tener "músculo de vivienda pública" frente a los avales de hipotecas a jóvenes de Sánchez

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha apostado por tener "músculo de vivienda pública" frente al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años.

"Yo creo que las intenciones pueden ser buenas, pero la receta es mala. Es como cuando te confundes de antibiótico, que puedes tener buenas intenciones, pero al final no atajas lo que tienes que atajar", ha explicado este martes García en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Así, ha defendido que en Inglaterra se ha demostrado que el 'Help to Buy', que consiste en ayudar a comprar a las personas que ya tienen capacidad para comprar, "no ayuda y aumenta los precios". "Nosotros queremos al revés. 'Buy to Help', que es comprar, tener ese músculo de vivienda pública, ese músculo de vivienda social", ha trasladado.

En esta línea, la candidata ha criticado que la tasa de emancipación de los jóvenes en la región es "absolutamente ridícula", sobre el 15%, y ha aseverado que los madrileños tienen "muchísimas dificultades" para acceder a una vivienda accesible.

"Sobre todo una juventud a la que hemos dejado en la estacada, que le estamos haciendo vivir una segunda burbuja inmobiliaria después de casi no haber salido de la primera burbuja inmobiliaria", ha reprochado.