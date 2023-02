Monedero pide que al juez del caso Neurona que archive la causa contra él

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha solicitado al juez del caso Neurona que archive la causa para él, ya que tras tres años no se ha demostrado que cometiera delito y recientemente la Policía confirmó la autenticidad de los correos que envió a la consultora, lo que constató que no hizo ninguna factura falsa.

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, al que ha tenido acceso EFE, Monedero pide el archivo o sobreseimiento de la investigación seguida contra él, al entender que la actividad o "hecho" que se le imputa "no es constitutivo de infracción penal" y que la única diligencia pendiente en la causa -un informe sobre el coste de los trabajos de Neurona para Podemos- no tiene relación con él, y además la acusaciones no han hecho peticiones contra él.

Recuerda la defensa del cofundador de Podemos que la causa arrancó en diciembre de 2019 "por las insinuaciones vertidas en un cuartel de la Guardia Civil por un ex trabajador y ex abogado de Podemos, basadas todas ellas sin excepción en rumores, y sin que se aportara prueba alguna que sostuviera tales acusaciones", en referencia a la denuncia de José Manuel Calvente.

Esa denuncia, corroborada luego por otra extrabajadora de Podemos, llevó al juez a investigar si hubo delito en la contratación de la consultora Neurona por parte de Podemos de cara a las elecciones de abril de 2019, por el que la empresa mexicana cobró 363.000 euros

"A fecha de hoy, tres años y dos meses después, aún no sabemos qué concreto delito nuestro representado ha cometido", dice el escrito, que recuerda que el magistrado ordenó indagar sobre una factura de 26.200 euros que Monedero cobró de Neurona en enero de 2019, "un mes y dos días antes de la formalización del contrato entre Unidas Podemos y Neurona Comunidad S.L.".

La UDEF de la Policía dijo en 2020 que esa factura podría ser "falsa" y elaborada "ad hoc" para justificar un pago con otros intereses, algo que Monedero negó al declarar como investigado, aportando sus correos con Neurona y otros documentos al respecto.

Recientemente la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía ha constatado en un informe que los correos que intercambió Monedero con la consultora Neurona son auténticos, lo que avala la declaración del investigado en el sentido de que envió a Neurona la factura por sus servicios de consultoría el 13 de enero de 2019, antes de que se convocaran elecciones y antes de que el banco le requiriese la factura.

"Queda aclarado que el pago en cuestión no pudo ser una intermediación, pues en la fecha de redacción de la factura, ni siquiera estaba prevista la celebración de elecciones generales", asegura su defensa en el escrito dirigido ahora al juzgado.

"Se han practicado todas las diligencias tendentes a aclarar la idoneidad de la presencia de nuestro representado en este procedimiento, incluso como hemos puesto de manifiesto y reiteramos, algunas innecesarias y costosas para las arcas públicas, y de todo ello no se ha desprendido ninguna acción ilícita del mismo", zanja el escrito.