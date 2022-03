Monedero impugna informe policial que considera falsa su factura de Neurona

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha impugnado, al considerar que "falta a la verdad", el informe de la UDEF que ha determinado que la factura de 26.200 euros que cobró de la empresa Neurona Consulting es "falsa" y fue "elaborada ad hoc" para "enmascarar el verdadero motivo" por el que percibió el dinero.

En un escrito al juez del caso Neurona y al que ha tenido acceso Efe, critica el informe en el que la UDEF analizó correos electrónicos y un pendrive con datos sobre conferencias y actos que protagonizó Monedero en relación con la factura que entregó hace meses en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

La defensa de Monedero lo califica de "prospectivo" y se queja de que se haya elaborado antes del resultado de una pericial pendiente sobre cuatro correos electrónicos, que reclama también que se practique.

Comienza el escrito acusando a la UDEF de "faltar a la verdad" por señalar que Monedero se negó a la comprobación de esos correos electrónicos.

"Más bien todo lo contrario, el señor Monedero lo que lleva es más de un año esperando a que la Unidad Central de Ciberdelincuencia le cite para dicha adveración de los 4 correos", asegura su defensa.

Considera que de haberse realizado dicha citación "posiblemente el procedimiento ya habría sido sobreseído, al haberse verificado que los correos y la factura emitida contenida en los mismos tienen fecha anterior a la reclamación de la misma por parte del banco, que fue el argumento de la UDEF en su primer escrito para declarar la factura como falsa".

Se queja por eso de que un año después de la declaración de su cliente "no se ha practicado una sola prueba ni se ha pedido ninguna diligencia más sobre su persona".

"Que la UDEF, después de un año, no haya abierto los cuatro correos citados, y que el informe que realiza para realizar sus conclusiones se base precisamente en que no ha abierto esos correos mandados por su Señoría, deja claro que la UDEF no ha desarrollado su tarea como debiera", lamenta.

"La UDEF, y en concreto los autores del informe se precipitan y obvian que dicho trabajo, aún aprobado por el Instructor, aún no se ha practicado, y que su informe solo tendría sentido temporal y material, cuando dicha pericial se haya practicado, tal y como se acordó. Realizar el informe sin la misma, lleva a las conclusiones parciales a las que ha llegado".

Acusa además a la Policía de extralimitarse en su pesquisas y recuerda que la investigación versaba exclusivamente sobre si existían o no dichos viajes, "el resto, como decimos es por cuenta de la UDEF".

Se trata de "una evidente investigación prospectiva" con el fin, "no de encontrar una explicación imparcial de la existencia de los billetes y acreditar dichos viajes de mi representado, sino con el intento de buscar nuevos datos que nada tienen que ver con lo encargado por la instrucción".

"Queremos hacer notar que lo que se investigaba es si hubo o no viajes. Esto entendemos que lo lógico, pues es evidente que las tareas que se pueden desarrollar en un país son múltiples más allá de quién cubra los traslados".

Señala al respecto que los billetes del viaje a México "coincidían con eventos de enorme importancia política: las elecciones presidenciales en México en julio de 2018 y con ocasión de la toma de posesión del Presidente de la República de México en diciembre de 2018".

"A esos viajes, mi representado acudió, como persona de un enorme prestigio en el país, como referente y fundador del Partido Político Podemos,", señala el escrito, al apuntar que es "normal" que además de acudir a esos actos "se participe de otros tipos de actividad profesional ajustando la agenda del viaje".

"Es sensato acomodar viajes tan largos para realizar diferentes tareas que en modo alguno son incompatibles entre sí. De ahí a decir que eso no determina que hiciese trabajos para Neurona, pues no deja de ser una opinión sin fundamento" concluye.EFE

