Monedero carga conta Echenique: "No siento que hayamos tenido responsable de organización"

El exdiputado de Podemos Manuel Monedero se ha mostrado este viernes a favor de que el partido celebre un Vistalegre III en otoño para ofrecer un mecanismo que de voz a la militancia, y sobre el cese de Pablo Echenique como secretario de Organización ha dicho que nunca sintió que ejerciera como tal. "Nunca he sentido con Echenique que tuviéramos un responsable de Organización. Las cosas han ido en su dinámica habitual y nadie se ha preocupado en serio de la organización", ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, en la que ha señalado que la llegada de Alberto Rodríguez a este puesto supone "un avance". "De no tener responsable de Organización a tenerlo me parece un avance significativo", ha apostillado el exdirigente de Podemos, que se ha mostrado muy crítico con la labor de Echenique.

Monereo lamenta que durante su tiempo como parlamentario 'morado' nunca vio documentos "serios" sobre la estructura del partido, ni formación, ni política de cuadros. "Nunca lo he visto", ha subrayado.

A FAVOR DE VISTALEGRE III

Asimismo, el exparlamentario se ha mostrado partidario de convocar una Asamblea Ciudadana el próximo otoño para "alumbrar un futuro" para Podemos y poder "incrementar la lealtad de la militancia", en lugar de buscar "cabezas de turco". Según su punto de vista, esto daría "perspectiva" a la militancia y a los votantes del partido y supondría "abrir" la organización, en lugar de replegarla.

"La reacción tiene que ser abrirse y dar perspectiva a la militancia. Esto se podría haber resuelto si se dice que se va a una Asamblea en octubre o en noviembre y se piensa si se tiene que ir a una refundación", ha subrayado. Monereo avisa de que ante esta situación con la falta de alternativas internas, la militancia "hace la salida". "Si nadie va a resolver la crisis, nos vamos sigilosamente y ya vendrán tiempos mejores", ha explicado. "Al final ante la presión interna y externa, tienes que tomar resoluciones que no siempre ayudan, se dan bandazos y no se sabe muy bien a donde se va", ha concluido.

GOBIERNO DE COALICIÓN: IGLESIAS IRÁ HASTA EL FINAL

Con respecto a la exigencia de Podemos de entrar en un gobierno de coalición con el PSOE, Monereo ha recalcado que al líder 'morado' "no le queda otra" que luchar por esto "hasta el final". "En política es importante saber lo que uno está obligado a hacer. Ha hecho de la idea de un gobierno de coalición su eje", ha explicado.

A este respecto, no tiene dudas de que Iglesias irá hasta el final, porque está "obligado" interna y externamente a luchar por esta exigencia. "No tiene muchas más salidas políticas", ha indicado "¿La idea de gobernar con el PSOE era la única alternativa posible?, No lo creo, pero una vez que se ha hecho no queda otra que luchar por ella", ha añadido Monereo, sugiriendo su desacuerdo con esta apuesta.

Al tiempo, ha argumentado que si Sánchez no atiende a sus peticiones, Podemos podría optar por abstenerse en la investidura. A su juicio, al final el escenario será uno en el que los socialistas tienen que decidir si gobiernan con Podemos, con Ciudadanos o si se repiten las elecciones.

Y, no obstante, avisa de que ahora las negociaciones para una coalición serán "difíciles" porque PSOE quiere minimizar la influencia de Podemos, que a su vez se encuentra débil tras el fiasco electoral de mayo.