Monedero: Belarra encarna la continuidad necesaria y la renovación deseable

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha afirmado que la candidata a la Secretaría General de la formación morada, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, representa "toda la continuidad que es necesaria" y "toda la renovación que es deseable" en un partido que "se ha desangrado" y ha hecho un "esfuerzo sobrehumano" por estar en las instituciones.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los periodistas, este domingo en Oviedo, donde se ha celebrado un acto de apoyo a la candidatura de Belarra, en el que han participado, entre otros, la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón, que forma parte de la lista.

Monedero, que ahora dirige el Instituto 25 de Mayo (I25M), fundación vinculada a esa formación cuyo fin es el análisis, la formación y la creación política y cultural, ha señalado que la dirección de Pablo Iglesias representaba un "liderazgo muy fuerte y carismático", mientras que Belarra encarna el "diálogo y la firmeza basada en la deliberación".

"A Podemos no le puede ocurrir lo que le ha ocurrido a los demás partidos, que tenían militantes pero no simpatizantes", ha señalado antes de asegurar que la formación tiene por delante el reto de dar cuenta de "cosas que son difíciles de explicar", como la nueva tarifa de la luz o que la "ley mordaza" aún no esté derogada.

A su juicio, Podemos tiene la responsabilidad de mantenerse en las instituciones, pero "no a cualquier precio", punto en el que ha subrayado la importancia de que se cumplan los acuerdos del Gobierno de coalición con el PSOE.

Según su opinión, es necesario caminar hacia un modelo de organización en el que quien ostente la máxima autoridad "esté en algún momento en las instituciones, pero de manera más estable en el partido".

Por su parte, Castañón ha asegurado que es un "orgullo" pertenecer a la candidatura de Belarra, que llevará a la formación al "proceso de maduración que necesita".