Moncloa publica en redes un mensaje de ánimo y agradecimiento a la ciudadanía

Moncloa ha publicado en las redes sociales un mensaje de ánimo y agradecimiento a los ciudadanos por el confinamiento al que están sometidos para frenar la propagación del coronavirus, que acompaña con un vídeo de imágenes cotidianas de esta nueva situación.

"Si te proteges tú, proteges a los demás, este virus lo paramos unidos", concluye este vídeo que muestra imágenes de gente trabajando, pasando las horas en familia, teletrabajando, haciendo ejercicio en casa o manteniendo videollamadas con familiares.

No se olvida el vídeo de quienes tienen que salir a trabajar para cubrir servicios esenciales, quienes han optado por quedarse en su lugar de residencia y no han viajado a su lugar de origen para no aumentar el riesgo de propagación o de los que ayudan a sus vecinos haciendo la compra.

"Mi cumpleaños puede esperar, lo importante ahora es parar esto", dice uno de los mensajes que se escuchan en este vídeo que el Gobierno acompaña con un mensaje.

"Son días duros pero gracias al sacrificio de todos y todas, los superaremos. Cada día que pasa estamos más cerca de pararlo, más cerca de volver a disfrutar de nuestras familias y amigos. ¡Lo conseguiremos! Juntos. #EsteVirusLoParamosUnidos", señala Moncloa en este mensaje. EFE