Moncloa insta al PP a ser "contundente" con De Cospedal y Fernández Díaz

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha exigido este martes al PP que adopte medidas "contundentes" contra sus exdirigentes María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz por su supuesta implicación en la llamada operación Cataluña, una estrategia en contra del independentismo catalán orquestada en 2012.

Rodríguez ha trasladado este mensaje al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que el exconseller catalán de Economía Jaume Giró haya presentado una querella en los juzgados de Madrid contra De Cospedal y Fernández Díaz por la presunta trama urdida durante el comienzo del mandato de Mariano Rajoy.

Tras asegurar que se trata de uno de los casos más graves de corrupción política de la democracia, Rodríguez ha reclamado al PP que actúe de forma contundente con absoluta condena y rechazo.

Este tipo de actitudes no son admisibles, dañan al Estado y dañan la democracia. Y, por tanto, no se entiende que el PP, hoy, como ayer, siga amparando este tipo de comportamientos y no haya manifestado una reacción a los mismos hasta tal punto que mantienen la militancia a quienes protagonizaron los hechos, ha denunciado la también ministra de Política Territorial.

El que se hubieran podido usar los aparatos del Estado y a la policía para perseguir al independentismo catalán es de absoluta gravedad porque dañan las estructuras del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según Rodríguez.