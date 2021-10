Moncloa busca reducir los contratos temporales y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. El Ejecutivo planea limitar los contratos temporales de las empresas a un 15% del total de la plantilla

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales que las empresas no puedan tener a más de un 15 % de trabajadores temporales ocupando puestos estructurales, según ha informado UGT tras la celebración de la mesa de reforma laboral de este miércoles. En los contratos estructurales, señalan desde UGT, la propuesta del Gobierno introduce "una limitación que impide que las empresas acudan a la contratación temporal en más de un 15 % de la plantilla". Tomar medidas para acotar la elevada tasa de temporalidad en España, actualmente en el 25 %, es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno en esta mesa de diálogo social y de cara a las reformas comprometidas con Bruselas.

2. Biden deja fuera a España de una cumbre con "aliados estrechos" para actuar contra los ciberataques

La Casa Blanca ha dejado a España fuera de una de las grandes iniciativas diplomáticas de la administración de Joe Biden. Tal y como firma el corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, el Gobierno de Pedro Sánchez no estará presente en el encuentro del Gobierno estadounidense con "socios estrechos" para establecer líneas comunes de actuación frente a los ciberataques.

Los países que están presentes en este encuentro son: Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Checa, República Dominicana, Estonia, Francia, Alemania, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenia, Lituania, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Polonia, República de Corea, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

3. El Gobierno prevé invertir en Cataluña el doble que en la Comunidad de Madrid

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto realizar una inversión para el año 2022 en Cataluña y Andalucía dos veces mayor que la dispuesta para comunidades autónomas como Madrid o la Comunidad Valenciana, según el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE). En concreto, Cataluña recibirá 2.430,74 millones de euros, y Andalucía, 2.267,07 millones, mientras que el Estado en la Comunidad de Valenciana invertirá 1.208,61 millones, y en Madrid, 1.151,46 millones de euros.

4. Casi 37 millones de ciudadanos en España tienen la pauta completa

Casi 37 millones (36.961.165) de ciudadanos en España han completado la vacunación, el 77,9 % de la población total, en un contexto en el que la campaña apunta ya a una nueva fase con la inoculación de terceras dosis -adicionales o de refuerzo- para determinados grupos y colectivos. Los datos del Ministerio de Sanidad ponen de manifiesto que la vacunación contra SARS-CoV-2 continúa avanzando muy lentamente en España con una media de poco más de 35.000 pinchazos al día, de forma que el total de ciudadanos con al menos una dosis inyectada llega al 79,7 %, acercándose así al 80 %.

5. El volcán no parará a medio plazo y Pedro Sánchez pide paciencia

"Esta es la cuarta visita que hago a la isla de La Palma" desde que nació el volcán hace 24 días y, "por desgracia, no será la última", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vista de lo que le contaron los científicos en la reunión del Plan Especial de Protección ante Riesgos Volcánicos de Canarias (Pevolca): que la erupción "no cesa" y que no está previsto que lo haga ni a corto ni a medio plazo. Pero, al menos, la colada del flanco norte del volcán, que fluye hacia el oeste y noroeste y que el martes obligó a la evacuación de unos 800 vecinos del barrio de La Laguna, "avanza muy lentamente" y cabe la posibilidad de que no reanude su camino destructor.