Moncloa avanza medidas "ambiciosas" que fortalecerán al Gobierno de coalición

Las medidas económicas y sociales que anunciará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate sobre el estado de la nación serán "de mucho calado y muy ambiciosas" y servirán para proteger a las clases medias y trabajadoras, a la vez que fortalecerán al Ejecutivo de coalición.

Así lo aseguran fuentes de Moncloa, que han resaltado la trascendencia de esas medidas, después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmara en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que servirán para dar respuesta a una "situación excepcional" que atraviesa el país.

El Ejecutivo está muy confiado en que el debate sirva de revulsivo y deje bien clara la hoja de ruta prevista hasta el final de la legislatura contraponiendo el modelo que ofrece frente al que representó el PP cuando, estando en el Gobierno, tuvo que afrontar otras crisis económicas.

Algunas de las medidas que expondrá Sánchez, que insiste Moncloa que van encaminadas a "proteger, proteger y proteger", serán de carácter coyuntural y otras estructurales, y existe el convencimiento de que van a contentar a la clase media trabajadora y van a servir para cohesionar el Gobierno de coalición.

"Vamos a salir fuertes de este debate y vamos a dar profundidad a la legislatura", recalcan para dejar claro que aún resta año y medio para las elecciones generales y todavía se pueden hacer muchas cosas para seguir reforzando derechos y libertades.

Por todo ello, tal y como ha asegurado Isabel Rodríguez, el Gobierno llega al debate "con muchas ganas" y consciente de que "va a ser muy importante en un momento muy importante"

No concreta el Gobierno ninguna de las medidas que anunciará Sánchez y ni siquiera si alguna de ellas será de carácter fiscal.

El Ejecutivo espera un Partido Popular catastrofista pero sin datos que avalen esa posición y afirma desconocer qué hará esta formación ante la votación del decreto con las nuevas medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Confían en que "no caiga por segunda vez en el error" y que después de no haber apoyado el primer decreto, sí respalde el que se votará el jueves, que contiene medidas que advierten de que, en caso de no aprobarse, decaerían de forma inmediata.