Moncloa aspira a que antes de fin de año habrá una reforma laboral "equilibrada"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este domingo que "antes del 31 de diciembre" se aprobará una reforma laboral "equilibrada y pactada" que "va a terminar con los dos grandes problemas del mercado de trabajo, la precariedad y la temporalidad".



Bolaños, que ha intervenido en Fuengirola en el congreso provincial del PSOE de Málaga, ha afirmado que el Gobierno no quiere "permitir que haya personas que encadenen contratos temporales cortos sin poder desarrollar un proyecto de vida o pedir una hipoteca, porque no se la dan".



Tampoco va a permitir "la precariedad, que en España haya trabajadores pobres, que trabajen dos días del mes", y se va a apostar por "tener unas relaciones laborales para el siglo XXI".



Respecto a las pensiones, ha señalado que hay "dos modelos", uno de ellos el del PP, "con una actualización de miseria del 0,25 por ciento cada año para todas las pensiones", lo que supone que "en veinte años bajaría la pensión entre el 30 y el 40 por ciento".



El otro modelo es el socialista, que prevé "subir las pensiones lo que sube la vida, las pensiones más bajas por encima", y añadir "un factor de equidad" por el que, "pagando un poco más los empresarios y los trabajadores", se garanticen las pensiones futuras de los jóvenes que ahora están trabajando.



Según Bolaños, "el modelo de la derecha es ir reduciendo sin prisa pero sin pausa las pensiones públicas para que en algún momento queden sin ningún valor".



Sobre los presupuestos del Estado, los ha calificado como "un ejemplo de estabilidad en el momento con el Parlamento más fraccionado de la historia de la democracia", al haber recibido el apoyo de 188 votos.



Ha asegurado que son los presupuestos "que cualquier gobierno socialdemócrata haría en Europa" y que el programa del nuevo Gobierno alemán "se inspira" en las políticas públicas que se están aplicando en España, algo que es "un motivo para estar orgullosos".



Para el ministro, ha habido "dos maneras de afrontar la política en estos años", la socialdemócrata y progresista frente a la "ultraliberal de la derecha de la mano de la ultraderecha, que apuesta por la confrontación, la crispación y por deteriorar lo público".



Los presupuestos "son mucho más que números" y pretenden que "la recuperación justa llegue a todos", y por eso "la derecha no quiere que se hable de estas cosas", según Bolaños, que cree que es "imposible que el PP tenga un proyecto de país cuando no se pone de acuerdo ni en un proyecto de partido".



También ha resaltado que ya hay 39 millones de personas vacunadas con la dosis completa contra la covid-19, "un éxito de país reconocido por los organismos internacionales y por la Organización Mundial de la Salud, pero que en España la derecha no reconoce".



Según Bolaños, se trata de "un éxito del Gobierno de España, pero también de las comunidades autónomas, y sobre todo de la sanidad pública y de los profesionales sanitarios públicos".



En cuanto a los fondos europeos, ha destacado el "protagonismo especial" de Pedro Sánchez para conseguirlos y ha recordado que España fue el primer país que presentó su solicitud, el primero al que se le aprobó y el primero que ha recibido 10.000 millones de euros, pero "tampoco la derecha reconoce que es un éxito".



Ha resaltado que ya hay más ocupados "que en febrero de 2020, antes de la pandemia", por lo que "lo único que está en quiebra es el PP y su credibilidad", y España tiene "un crecimiento económico sólido y potente que va a generar empleo de calidad".



Bolaños ha pedido dejar "el discurso del pesimismo y el desánimo en manos de la derecha y la ultraderecha", y que "quien pregone el fin del mundo, que lo explique", ya que "cuando la derecha lo pregona, lo normal es que el mundo vaya un poco mejor".