Monasterio (Vox) pone a Ciudadanos a la altura de Podemos por criticar esta foto del Rey con los jueces

El feminismo y sus proclamas siguen dividiendo a la sociedad. Mientras algunos aseguran que la igualdad de género no se da en los puestos de trabajo y en los distintos ámbitos, son otros los que no terminan de comprender la visión del colectivo, que cada año, especialmente el Día Internacional de la Mujer, el ocho de marzo, ha ganado mayor visibilidad. Hace unas semanas fueron muy polémicas las declaraciones realizadas por el cantante y presentador Bertín Osborne en una entrevista concedida al diario ‘El País’, donde afirmó que el feminismo “en España ahora mismo no tiene sentido", declaraba. El cantante se preguntó "qué derechos les faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día" y, de quedar alguno, "será alguna excepción" que no conoce.

"A mí me parece fantástico que haya movimientos feministas, porque tiene que haberlos". Sin embargo, considera que la actuación de sus activistas debería desplazarse a lugares como Kuwait o Irán, donde "lapidan a las mujeres todavía y les hacen ir con una especie de saco que parecen el sacamantecas".

Por otro lado, la pasada semana una de las polémicas tuvo como protagonista el Congreso de los Diputados, tras retirar el saludo protocolario al representanta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Mahmoud Barimanique, para esquivar así la prohibición a las diputadas españolas de saludar a la Delegación iraní. La enmienda se produjo después de que el grupo parlamentario de Vox revelara que la Cámara Baja les había trasladado que las mujeres que participaran en la cita con el país invitado no podrían “estrechar las manos de los representantes de Irán” y que, por tanto, solo podrían “mirarles, pero de lejos.” Una polémica que suscitó multitud de reacciones, en la que muchos exigían a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y a la portavoz de Unidad Podemos en la Cámara, Irene Montero, que dieran un paso al frente en favor de las diputadas.

Esta semana, la “lucha” por la igualdad de género ha estado en la justicia, coincidiendo con la inauguración del Año Judicial. Un acto que tuvo lugar este lunes en el Tribunal Supremo, y que como cada año estuvo presidido por el Rey de España, Felipe VI. Lo más comentado por algunos sectores ha sido la fotografía oficial presidida por el monarca, y en la que tan solo aparecían jueces varones. Un hecho que han aprovechado algunos partidos para afear la escasa representación femenina en las altas esferas judiciales.

Ha sido el caso de la diputada de Podemos, Rita Bosaho, que en su perfil de Twitter, ha empleado el término “patriarcado” y “cavernícola” para definir lo que a su juicio es un mundo desigual en favor de los hombres: “Una vez más el patriarcado al frente y con la misma idea cavernícola d organización del mundo pq los hombres son los únicos animales q ocupan el centro de poder en casi todos los espacios. El #Feminismo sigue luchando por la #Igualdad”

Un mensaje similar ha lanzado también a través de la red social del pájaro azul, Patricia Reyes, parlamentaria en la Cámara Baja, aunque en este caso del partido de Ciudadanos. Reyes ha hecho hincapié en la amplia representación de las mujeres en Magistratura: “Más del 50% de los Jueces son mujeres. Y la foto de los que mandan sigue siendo ésta.”

Los Tweets de ambas parlamentarias no han pasado desapercibidas para Vox, cuya presidenta de la formación en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha mostrado su malestar por que la izquierda política siempre apueste por imponer en las instituciones y en las empresas la cuota de género por ley, en lugar de incentivar la meritocracia. Además, Monasterio ha acusado a un partido que se define como de “centro” que compre las tesis de la izquierda en ideología de género: “A la izquierda, una diputada de Podemos. A la derecha, una diputada de Ciudadanos. Mismos objetivos, diferentes apariencias. Lo de siempre: la izquierda pone las ideas y el centro las asume. Por suerte, en VOX siempre hemos creído en el mérito y en el trabajo alejado de cuotas.”

Un comentario que ha sido muy comentad por los usuarios, que acusan a Ciudadanos de ser complaciente con los postulados de la izquierda.

Vox pide en Madrid una "comisión del hombre"

Precisamente la también portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha sugerido este martes que la comisión de Mujer de la Cámara regional se denomine "comisión de Mujer y de Hombre" o, incluso, que se constituya "una comisión de Hombre", para evitar lo que consideraría "una discriminación". "También hay temas específicos de hombre (...) nosotros creemos en la igualdad", ha defendido Monasterio tras la Junta de Portavoces celebrada en el Parlamento regional.

Monasterio se ha pronunciado en este sentido pese a declararse partidaria "de reducir las comisiones lo más posible" para cumplir "con el principio de austeridad". La portavoz también ha planteado que la comisión de Juventud sea también "de Infancia" y que la comisión de Participación se fusione con una de Transparencia. La comisión de Mujer es una de las que manda constituir el reglamento de la Asamblea, independientemente de la estructura orgánica del Gobierno.