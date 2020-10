Monasterio tilda a Aguado de "infiltrado de Sánchez" por plantear un parón para tener una incidencia baja en Navidad

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha tildado al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de "infiltrado de (Pedro) Sánchez" por plantear un parón para tener una incidencia baja de coronavirus en Navidad.

Así lo ha sostenido en un tuit, después de que Aguado haya planteado en una entrevista en El País, recogida por Europa Press, que para llegar a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100.000 "tal vez sea necesario hacer una parada, un 'stop and go', como dicen en la Fórmula 1, durante unos días definidos".

En esos días "todos" tendrían que hacer la parada para bajar la curva y llegar a la Navidad "con más garantías". Si no, habrá más pacientes en camas UCI, "con la gripe, con más ingresos. No podrán venir turistas, habrá más restricciones, se perjudicará a los comerciantes, no habrá campaña de Navidad" y será "muy complicado levantar la mano para que las familias se reagrupen", ha advertido.