Monasterio, sobre la vacunación de las infantas: "Me parece que hay un ataque a la Corona"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha lamentado el ataque "sitemático" que a su juicio está sufriendo la Casa Real Española por parte de unos "partidos que están en el Gobierno y quieren desestabilizar las instituciones".

Así lo ha trasladado Monasterio en una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press, después de que se haya conocido que las infantas Elena y Cristina se han vacunado ya de Covid-19 en Abu Dabi.

"No tenemos el detalle de lo que ha pasado con esa vacunación, pero vemos una campaña de meses de atacar a la Corona y eso no lo vamos a consentir. Me parece un ataque a la Corona de algunos partidos políticos del Gobierno que quieren desestabilizar determinadas instituciones porque odian la unidad de España y atacan a la Corona sistemáticamente", ha lanzado.