Monasterio ve "razonable" bajar un 10% financiación de Telemadrid y espera que PP cumpla, no "como con Madrid Central"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido que es "razonable" el acuerdo alcanzado entre PP y su formación para bajar un 10% la financiación de Radiotelevisión Madrid (RTVM) y espera que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo cumpla, frente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con Madrid Central que "lo ha ampliado" en vez de levantarlo.

"Está cerrado y firmado", ha asegurado en una entrevista en 'OkDiario', recogida por 'Europa Press', al ser preguntada por este pacto que permitió el pasado jueves ratificar a José Antonio Sánchez como administrador provisional de RTVM con los votos de PP y Vox.

"Ha costado una semanas, pero era razonable que había que reducir el gasto. No podemos permitirnos 80 millones en Telemadrid cuando este mes se ha apretado el cinturón todo el mundo", ha expuesto Monasterio, quien ha añadido que también querían saber "qué hay tras las contrataciones".

Al ser preguntada por si esta bajada de fondos podía implicar despidos, ha apuntado que "un buen gestor" sabe cómo controlar le gasto "con rigor" tras "definir un modelo de empresa".

CRÍTICAS A ALMEIDA

En la entrevista también ha criticado a Almeida, a quien ha acusado de "consolidar" las políticas de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, y "dedicarse a prohibir a los madrileños entrar en la M-30".

Al hilo, ha reprochado que hay autónomos que "no tienen un coche viejo por gusto" sino que "no pueden pagarse otros". "Creo que lo que le pasa al PP es que no pisa la realidad", ha deslizado Monasterio.

A renglón seguido, ha cargado contra el alcalde por llevar en el programa electoral acabar con la zona de bajas emisiones y, además, figurar este punto en el acuerdo con Vox para su investidura. "Ahora traiciona el pacto asociándose con los más comunistas", ha censurado la portavoz parlamentaria, quien ve que se creará un "Madrid de primera y de segunda" delimitado por la M-30, donde fuera habrá "gente que no llega a fin de mes y no puede cambiar de coche".