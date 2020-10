Monasterio llama a Ayuso a parar la "dictadura" del estado de alarma y le pide que si no lidera "devuelva competencias"

Cree que el estado de alarma sería "desproporcionado" y aboga por contratar rastreadores

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha solicitado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "tome las riendas", pare la "dictadura" del estado de alarma que pretende el Gobierno central y que, "si no puede liderar que devuelva sus competencias a Sanidad".

Así lo ha trasladado Monasterio en una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, después de que anoche el Gobierno central convocara un Consejo de Ministros extraordinario para primera hora de la mañana de este viernes y presionara a Ayuso con decretar el estado de alarma en Madrid durante al menos 15 días.

"No tiene que ocurrir que Sánchez imponga la dictadura del estado de alarma. Tiene que desistir de su ataque a Madrid y Ayuso tomar las riendas de la Comunidad y gestionar porque tiene herramientas para tomar medidas. Tiene que establecer una estrategia, mantenerla y comunicarla bien", ha insistido.

La líder de Vox en Madrid ha señalado que no se pueden tomar "medidas que no sean proporcionales" y sí "medidas puntuales que controlen los brotes". A su juicio, el estado de alarma sería "una medida desproporcionada" y lo que hay que hacer es contratar rastreadores que controlen los casos.

En este punto, Monasterio ha vuelto a insistir a la dirigente madrileña a que tome "las riendas" y ejercer las leyes de Sanidad que tiene y así contarán con el apoyo de Vox. "Si cree que no puede o no quiere liderar lo que tiene que hacer es que las competencias que tiene devolverlas, las de Sanidad, porque es evidente que no está funcionando bien. Tiene que ejercer sus competencias", ha remarcado.

Asimismo, cree que solo debe confinarse "al contagiado" porque no pueden estar personas no contagiadas "encerradas", algo que se puede conseguir mediante el rastreo sin llegar a "arruinar a los madrileños".