Monasterio espera acordar los presupuestos de la Comunidad con Ayuso "si 'Génova' le deja"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho confiar en poder llegar a un acuerdo con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para sacar adelante el Proyecto de Presupuestos regionales para 2022, si desde la dirección nacional del partido que dirige Pablo Casado "le deja".

"Vamos a hacer todo lo posible por sacar unos presupuestos adelante con la señora Díaz Ayuso, si 'Génova' nos deja", ha subrayado en declaraciones a 'TVE' recogidas por Europa Press en las que ha pedido "que las disputas" internas del partido "no afecten" y "no cercenen la prosperidad" de los madrileños.

En este sentido, ha subrayado que "la batalla del PP" con la situación de enfrentamiento entre Sol y 'Génova' por la celebración del Congreso regional de la formación "no tiene que afectar a los presupuestos" madrileños. "Le tienen que dejar llegar a un pacto con Vox. En una negociación se trata de acercar dos posturas mirando lo que es mejor para los madrileños y no mirando las batalles y disputas internas de un partido", ha reiterado.

En esta línea, ha reclamado a la dirección nacional del PP que "deje llegar a un acuerdo" a la presidenta madrileña llegar a acuerdos con Vox y, en este sentido, ha afeado a los 'populares' sus pactos con el Gobierno de coalición en temas como la renovación de los órganos judiciales.

"Vemos al PP que está pactando con los socialistas y los comunistas la distribución de los candidatos en el Tribunal Constitucional", ha afeado la portavoz en la Asamblea, y que ha votado "al candidato de los comunistas" en el Tribunal de Cuentas para llegar a un acuerdo con el gobierno.

Frente a ello, ha recordado que Vox está "para resolver problemas" y no, como otros políticos, para generarlos. "Los madrileños necesitan un presupuesto y necesitan un presupuesto pegado a la realidad, que resuelva los problemas que tienen en el día a día", ha reiterado.

En cuanto a la Ley Integral de Igualdad y no Discriminación registrada por el Grupo Parlamentario en la Asamblea, Monasterio ha defendido que contempla "valores universales" recogidas en la Constitución y busca acabar con el adoctrinamiento en las aulas.

"No hay nadie de la izquierda que haya sacado un párrafo de nuestra ley con el que no estén de acuerdo porque estamos defendiendo los principios constitucionales", ha dicho sobre esta propuesta en la que se propone derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

Sobre este punto, ha incidido en que "es muy importante" que la educación de los niños "sea neutral, que se defiendan los principios constitucionales, que no se les adoctrine" porque "velar por nuestros niños es asegurar el futuro de los españoles".

"Las medidas que llevamos nosotros que son buenas para las familias y para los madrileños puedan salir adelante y que 'Génova' y las discusiones internas del partido no acaben con nuestra negociación con la señora Díaz Ayuso, que van por buen camino", ha subrayado Monasterio, quien ha trasladado que a Vox le gustaría llegar a un acuerdo "lo antes posible".

Finalmente, ha advertido contra estas leyes del Gobierno de Pedro Sánchez --no puede ser que nuestros niños sepan más de perspectiva de género que de matemáticas, historia o de geografía, ha alegado-- y ha censurado que la presidenta madrileña no se oponga frontalmente a las mismas.

"A Ayuso le da miedo cuando la izquierda le ataca con esos temas. En una negociación ambas partes tienen que ceder. Si me ofrecen una reforma nosotros estaremos contentos", ha zanjado.