Monasterio culpa a Iglesias de la "violencia" en campaña: "No sabe otra cosa que generar odio, división y violencia"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha culpado al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de la "violencia" durante la campaña de las elecciones de este martes 4 de mayo.

"La violencia la hemos visto en el País Vasco, Cataluña, Galicia, pero lo que ha pasado en Madrid es que estaba Iglesias, que es el líder de la violencia, no sabe otra cosa más que generar odio, generar división generar violencia", ha señalado.

Así lo ha manifestado este sábado la candidata de Vox en una entrevista en El Toro TV, donde ha asegurado que Iglesias "ha traicionado a los suyos, ha dejado a los suyos abandonados".

En este contexto, Monasterio ha destacado que, aunque Iglesias haya sido vicepresidente del Gobierno, "no hay escudo social". "Ya no se atreve ni siquiera a pasear porque muchos no le pueden soportar en la calle. Creo que vamos a conseguir que salga de la política española", ha precisado.

Respecto a la posibilidad de que Iglesias abandone la política española y que forme parte de un proyecto televisivo, la candidata de Vox ha afirmado que el comunismo "siempre se basa en controlar los medios de comunicación".

"Esto es otra manera de controlar la opinión de muchos españoles", ha advertido Monasterio, al tiempo que ha resaltado que tienen claro "quienes no están vendidos a este Gobierno" y ha criticado que "muchos han insinuado que era una provocación estar en Vallecas".

En este sentido, ha añadido que se está viendo que los recursos "se van para pagar a televisiones públicas para que insulten a una cantidad de españoles". "Los demás políticos no quieren hablar de esto", ha sentenciado.

Al ser preguntada sobre la política de pactos del Partido Popular, Monasterio ha asegurado que todavía no ha recibido nada. "Espero que sean tan claros como nosotros, espero que lo digan bien claro. Nosotros estamos en la distancia máxima del Gobierno de Sánchez y sus socios comunistas, con Sánchez no se puede pactar absolutamente nada", ha precisado.

Por último, la candidata de Vox ha criticado que al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le parezca "mal que no haya cierre perimetral". "Queremos que se abra Madrid y que no haya toque de queda", ha defendido.