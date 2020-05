Monasterio acusa a la izquierda de "perseguir" a Ayuso con su apartahotel en vez de centrarse en la pandemia

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado a los grupos de izquierda de "perseguir" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al estar hospedada en un apartahotel en la cadena Room Mate.

"Me parece increíble que la izquierda tenga tan pocos argumentos para que se tenga que dedicar una semana a perseguir dónde ha estado la presidenta en qué apartamento ha estado o no... ¿La izquierda no tiene ninguna propuesta que hacer? Que nos tiene que dedicar sus panfletos y propaganda a perseguir el apartamento de Ayuso", ha criticado Monasterio en una entrevista con 'Estado de Alarma', recogida por Europa Press.

A su juicio, en lugar de esto tienen que estar centrados en la pandemia, cómo conseguir comprar PCRs y ponerlos en Atención Primara, en tomar medidas a tiempo. "Otra vez vamos a llegar tarde porque la izquierda no ayuda nada a vencer al virus ni a dar seguridad a los españoles", ha lanzado.