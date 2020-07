Monasterio acusa a Almeida de "buenista progre" con los menas e insiste en repatriar a los que no se integren

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de ser "buenista progre" con los menores extranjeros no acompañados (menas) y ha insistido en repatriar a aquellos que no se integren.

Así lo ha trasladado la líder de Vox en Madrid al término de la rueda de la presentación del proyecto Madrid Nuevo Norte en la Real Casa de Correos, después de que el regidor haya indicado previamente que el Consistorio no quiere hacer "un ejercicio de xenofobia ni de racismo" y que se limitan "a constatar una realidad que en estos momentos hay en Batán".

"Nosotros hemos ido varias veces a Batán y no se puede acusar a los vecinos de xenófobos y racistas como ha hecho el alcalde. Es un tema de seguridad, de ciudadanos que no se atreven a salir de casa o mujeres que no se atreven a caminar solas por la casa de campo. Los que no seamos capaces de integrarlos en la sociedad tienen que ser repatriados y volver con sus padres. No pueden generar inseguridad en nuestros barrios", ha sostenido.

A su juicio, los vecinos de Batán están "desprotegidos" y ha lamentado que desde algunas administraciones se haga "efecto llamada". "Creo que el señor Almeida está una vez más en el buenismo progre. Creo que tiene que conocer la realidad de los menas", ha zanjado.