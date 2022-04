Monago reafirma que con Feijóo "vuelve la normalidad" de primar a personas "no por cuota de edad sino por experiencia"

El presidente del PP de Extremadura y nuevo presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, José Antonio Monago, ha considerado que con Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP "vuelve la normalidad y vuelve el sentido común".

"Al final se tiene que primar a personas no por una cuota de edad sino por una cuota de experiencia", por lo que ha rechazado la "novedad, como hemos vivido en España en los últimos años, de la inexperiencia al frente de la responsabilidad", y ha valorado que "con Feijóo vuelve la normalidad, vuelve el sentido común".

José Antonio Monago se ha pronunciado de esta forma en una entrevista este jueves en Canal Extremadura, recogida por Europa Press, en la que respecto a su nueva responsabilidad de presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha señalado que ha pasado de "pensar que uno estaba al final de su etapa política, a pesar que quedan algunas etapas más por escribir".

Respecto a si esas etapas serán en Madrid o en Extremadura, Monago ha reafirmado que "hay que escribirlas principalmente en Extremadura, pero también en Madrid", ya que esta nueva responsabilidad será "una carga de trabajo añadida" a la que actualmente tiene como presidente del PP regional.

"Yo no he pedido absolutamente nada, yo siempre he estado a disposición de la organización", ha señalado Monago, quien ha resaltado que a partir de ahora va a ejercer su nueva responsabilidad en el PP nacional "lo mejor que pueda".

A su juicio, el haber sido presidente de Extremadura durante cuatro años "pues te pone en tu mochila una experiencia", al igual que los años que fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Badajoz, tras lo que ha recordado que él ha estado "muchos más años gobernando que en la oposición", ha dicho.

En su opinión, el Congreso Nacional del PP celebrado el pasado fin de semana en Sevilla "va a servir sobre todo para que los españoles sepan nitídamente que tienen un partido en el que confiar", y que pueda ser "la alternativa al PSOE y a la coalición que nos gobierna".

Así, el PP es "un partido centrado, moderado", que a aspirar "a esos 11 millones de españoles que en algunas ocasiones nos dieron la respoonsabilidad de gobernar España", y será un partido "donde se encuentre cómoda la gente normal, sin estar en los extremos, sino "en la centralidad y en la moderación"

"Yo creo que en momentos actuales, en momentos de mucha dificultad, hacen falta partidos con sentido de Estado, y sin duda ninguna, el PP es un partido con profundo sentido de Estado".

De hecho, "con esa disposición" acude Núñez Feijóo a la reunión de este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que planteará pactos con el PP "para acordar grandes políticas en beneficio del conjunto del ciudadanos".

También planteará el PP una rebaja de impuestos, ha avanzado Monago, quien ha señalado que "el bolsillo le está doliendo a los españoles hoy" con una inflación "de casi dos dígitos", ante lo que ha considerado que "una rebaja fiscal no se hace de hoy para mañana, pero una rebaja por ejemplo del IRPF sí se puede hacer de hoy para mañana".en principio seguiré viviendo y residiendo en Extremadura, pero tendré una carga de trabajo añadida