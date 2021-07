Monago pide que Sánchez convoque elecciones por su "sarta de mentiras" a los españoles y a Vara el fin del "seguidismo"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, que dimita y convoque elecciones para que los españoles puedan manifestarse sobre la "sarta de mentiras" que viene manteniendo sobre temas como sus pactos con Podemos, con Bildu, con los indultos a los presos del 'procés' o con su "relato de una consulta" en Cataluña.

Asimismo, al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el 'popular' le ha solicitado que "si es incapaz de defender los intereses generales de Extremadura ante el Gobierno de España haga lo propio y coja también la puerta porque esta tierra no aguanta más pérdida de tiempo", después del "seguidismo" que a su juicio practica el también líder del PSOE en la comunidad ante Pedro Sánchez.

En este sentido, Monago ha advertido de que el "silencio" de Vara ante lo que defienda Sánchez "afecta a mucho al bolsillo de los extremeños, al de los pensionistas, al de las pequeñas y medianas empresas, al de los agricultores, de los ganaderos, de los autónomos, y prácticamente a todos los ciudadanos de esta tierra a quienes se les ha subido los impuestos de manera indiscriminada", ha espetado.

De este modo se ha pronunciado Monago en rueda de prensa este lunes en Mérida en la que ha incidido en que ni siquiera "todo el márketing del mundo" que a su juicio practica el Gobierno central "va a tapar el rosario de mentiras" de dicha Administración nacional.

Al respecto, ha recordado que Sánchez "ha engañado" y "innumerables veces ha mentido" durante la legislatura al conjunto de los españoles cuando "dijo que no pactaría con Podemos porque no podría dormir por la noche y lo primero que hizo en Moncloa fue cambiar el colchón para acomodarse al pacto con Podemos" y que "nunca pactaría con Bildu y lo ha hecho en varias ocasiones", y que "dijo que nunca indultaría a los condenados por sedición y que cumplirían íntegra sus penas de prisión y hoy están en la calle indultados por él mismo".

"Dijo (Pedro Sánchez) tantas cosas que ya nadie le cree", ha espetado Monago, quien ha recalcado que "la última mentira ha sido decir que el PSOE jamás nunca autorizará un referéndum en Cataluña", algo que "es el deseo más preciado de los independentistas" y ante lo que, añade, "el Gobierno ya ha empezado con el relato de una consulta" que llevará a que "al final habrá referéndum en Cataluña y Sánchez volverá a tratarnos contra tontos".

En este sentido, ha considerado que las "mentiras" de Sánchez tienen su "repercusión directa" en el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "quien en el afán de ser el más sanchistas de los sanchistas se ve obligado a defender lo que diga su jefe en cada momento cayendo en innumerables incoherencias".

"Es fruto de no pensar por sí mismo (Vara), de no ser coherente con sus principios y de fiarse con una persona que es un mentiroso, porque Sánchez miente constantemente", ha espetado Monago, quien ha considerado que "Fernández Vara no deja de hacer el ridículo defendiendo una cosa y la contraria según le convenga en cada momento siempre sin llevarle la contraria al presidente del Gobierno".

Así, ha afirmado que "ha sido bochornoso que quien dijo que se iría del PSOE si Sánchez pactaba con los independentistas ahora sea el más firme defensor de los indultos a los independentistas".

Con ello, Monago ha afirmado que los extremeños están "deseando" escuchar a Fernández Vara "defender ahora que el PSOE nunca aceptará un referéndum en Cataluña para en pocas semanas decir que los catalanes tienen el derecho a decidir", algo que a su juicio se enmarca dentro de un "seguidismo" a Sánchez por parte del PSOE extremeño y Vara que está llevando al presidente de la Junta a "cotas de ridículo nunca antes vista".

Además, ha advertido de que esta postura del presidente de la Junta ante Sánchez les "está costando mucho dinero y muchas oportunidades a los extremeños", porque "en cada reparto de fondos que realiza el Gobierno de España Extremadura es de las comunidades más perjudicadas", ya que "Sánchez sabe que Fernández Vara no le va a rechistar".

PENSIONES

Por otra parte, sobre la reforma de las pensiones anunciadas por el Gobierno central, José Antonio Monago ha afirmado que es uno de los "mayores recortes sociales que ningún gobierno se atrevió a tomar jamás", además de "un gran error que aboca a los jóvenes a no tener pensión y a los mayores a tenerla congelada en cuanto haya un problema de sostenibilidad en las cuentas públicas del país".

Así, ha recordado que el Gobierno de Zapatero "también quiso dejar su sello en materia de pensiones" y "ligó su evolución al IPC" y "las tuvo que recortar junto a otros recortes sociales" en mayo de 2010, mientras que cuando fue el PP el que gobernó en España "para garantizarlas introdujo un factor de sostenibilidad que provocó que se revalorizaran todos los años"

Con ello, ha subrayado que "el PSOE cuando legisla sobre las pensiones las congela, y cuando gobierna el PP las sube", tal y como según ha indicado lo atestiguan las "hemerotecas". "Esa es la diferencia entre gobernar para el beneficio de los ciudadanos y empobrecer al conjunto de los ciudadanos", ha añadido.

Así, ha recalcado que "el PSOE nos toma el pelo" porque "las pensiones se garantizan creando empleo y sostenible en el tiempo", algo que dicha formación a su juicio no logra; y ha defendido que "la maquinaria de Moncloa no está a la altura de las circunstancias" con "todo el márketing del mundo" que "no puede ocultar que con el PSOE las pensiones se congelaron y con el PP se revalorizaron".

Finalmente, Monago ha criticado también que Guillermo Fernández Vara no ha dicho "nada al respecto" de la reforma de las pensiones en España pese a que Extremadura es la región con las pensiones más bajas del país; y ha lamentado que el presidente de la Junta se mantiene "en modo silencio de nuevo no vaya a ser que alguien se pueda molestar en La Moncloa" ante un tema "de calado" para una "parte importante" de la región.