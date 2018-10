Monago pedirá la convocatoria del Pacto por el Ferrocarril e insiste en la necesidad de una manifestación en Madrid

Asegura que "en la vida hay que ser valiente" y conmina a Vara a estar o con la "gente" de Extremadura o con su partido

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, pedirá la convocatoria del Pacto por el Ferrocarril y ha insistido en la necesidad de celebrar una manifestación en Madrid en protesta por las incidencias registradas por esta infraestructura en la región.

Así, Monago ha insistido en que desde el pasado mes de junio en el que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, expusiera en un tuit que "se acabó la paciencia" en relación a dicha situación han tenido lugar más de cien incidencias, "cuatro graves" este fin de semana, entre las que se encuentra que un tren se haya quedado sin combustible.

"Eso no se lo permiten que se le haga a un valenciano, eso no se le hace a un catalán, no se atreven a quedar a un tren si gasoil, eso no se lo hacen a un gallego, eso no se lo hacen a un vasco, eso no se lo hacen a un andaluz, se lo hacen a un extremeño porque tienen a un presidente que no pinta nada. ¿Cómo nos van a dar gasoil para el tren si no le dan un paraguas el 12 de octubre al presidente de la Junta", ha aseverado.

DICE QUE "HAY RAZONES PARA IRSE A MADRID"

En esta línea, Monago ha recalcado que "hay razones para irse a Madrid", por lo que ha pedido que "no venga la marca blanca del PSOE", en referencia al sindicato UGT, a decir que la manifestación debe ser en la región.

De esta forma, ha insistido en que el pasado año, con "menos incidencias", él acudió a la manifestación organizada el pasado noviembre en Madrid por la situación del ferrocarril en Extremadura.

Así, ha considerado que acudir a Madrid el tercer domingo de noviembre, como ya ha propuesto anteriormente, es una "cuestión de dignidad", con autobuses "pagados por la Junta" o sin ellos, ha dicho, por lo que se ha preguntado por "¿la manifa pa' cuándo?", al tiempo que ha precisado que las razones para participar en dicha protesta "han adquirido más peso".

"Hemos visto que la paciencia del señor Fernández Vara es como el espacio, prácticamente infinita", ha lamentado Monago, ya que en este tiempo, como ha dicho, se ha reunido Vara con el "ministro del Corredor Mediterráneo" en referencia al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y con el secretario general de Ministerio de Fomento, aunque las "palabras se las ha llevado el viento".

Ante ello, el presidente de los 'populares' extremeños ha asegurado que "en la vida hay que ser valiente" y ha conminado a Vara a estar o con la "gente", que son los ciudadanos de la región, ha dicho, o con el partido, como él hizo el año pasado participando en la manifestación en la Plaza de España de Mérida.

"Yo el tercer sábado (de noviembre) convoco a los extremeños a Madrid, porque el PSOE va a hacer todo lo posible porque no nos reunamos y nos concentremos y nos manifestemos en Madrid, esa es la orden que se ha dado", ha dicho.

CIERRE DE ALMARAZ

Por otra parte, Monago ha reiterado su posición a favor de una prórroga en la actividad de la Central Nuclear a Almaraz y ha llamado la atención ante las pérdidas de trabajadores y de fondos en la cuestas públicas si se produjera el cierre de la misma, como ha publicado el diario Hoy este fin de semana.

"Los 2.000 que van a la calle, que sepan que tienen padrino, que se llama Fernández Vara y se llama señor Sánchez", ha apuntado Monago, quien ha recalcado que la empresa propietaria "no ha pedido la prórroga, con lo cual se va a cerrar", algo que se podría haber evitado, ha dicho, si se hubiera aprobado una iniciativa que el PP llevó al Congreso de los Diputados.

Ante esta situación, José Antonio Monago ha considerado necesario que los vecinos del norte de Cáceres, a los que ve "muy tranquilos", ha dicho, luchen contra el posible cierre de la Central de Almaraz.