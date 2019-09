Monago lamenta que no haya recibido invitación para la visita de la Reina Letizia, y lo achaca al "rodillo socialista"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado que no haya recibido ninguna invitación "ni como presidente del PP o como expresidente de la Comunidad", para asistir al acto de apertura de curso que se celebra este martes en Torrejoncillo presidido por la Reina Letizia, una situación que ha achacado al "rodillo socialista" en la región.

"Yo no estoy allí porque los socialistas han secuestrado a la Reina", ha lamentado Monago este martes en rueda de prensa en Mérida, en la que ha señalado que en Torrejoncillo solo están acompañando a la Reina el presidente de la Junta, la presidenta de la Asamblea y la delegada del Gobierno, todos ellos socialistas.

En ese sentido, ha criticado que "es la primera vez que asiste un miembro de la Casa Real en visita a la Comunidad y no están el resto de representantes del pueblo extremeño", como los presidentes o portavoces de los grupos parlamentarios.

Así, y aunque el dirigente del PP extremeño ha señalado que se alegra de que la Casa Real venga a Extremadura, donde "se les quiere", ha querido enviar el mensaje de que no hay "ningún representante de ninguna fuerza política" porque no se les ha invitado "por primera vez en la historia".

Una situación que Monago ha trasladado por escrito a la Casa Real "para que sepan lo que está sucediendo hoy en ese secuestro" y para que "cuando vean que no hay ningún representante no es porque le demos la espalda, sino que quien le da la espalda son sus anfitriones institucionales".

A este escrito, ha recibido una respuesta de la Casa Real en la que se le indica que "no tienen nada que ver con ese protocolo", tras lo que Monago ha reafirmado que "está claro que está secuestrada por los socialistas de Extremadura".

LIMITACIÓN DE MANDATOS

Por otra parte, y respecto a la propuesta de ley para eliminar la limitación de mandatos que el PSOE ha registrado este martes en la Asamblea, Monago ha señalado que aunque Fernández Vara señaló cuando ganó las elecciones con mayoría absoluta que gobernaría como si no la tuviera, lo cierto es que "en Extremadura funciona el rodillo", y de hecho, "la primera norma va a ser la limitación de mandatos del presidente de la Junta", que se aprobó cuando él era el jefe del Ejecutivo regional en 2014.

"El señor Fernández Vara se carga la limitación de mandatos", ha declarado Monago, quien ha ironizado asegurando que los extremeños, los padres de los 4.000 jóvenes que se han ido y los autónomos que han dejando de serlo le "paran por la calle diciendo que su prioridad es quitar la eliminación de mandatos".

Ha añadido que los agricultores y ganadores "no piden medidas contra la sequía, sino que lo que hay que hacer lo primero es quitar la limitación de mandatos", ha continuado ironizando Monago, quien ha reafirmado que "vuelve el rodillo con un gobierno que gobierna como en los peores años del socialismo" en la región.

En ese sentido, el dirigente regional del PP ha lamentado que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "se carga la limitación de mandatos", y además "se carga" también el Pacto por el Ferrocarril y el Pacto por la Educación.

Monago ha recordado que PP y PSOE alcanzaron en 2010 un Pacto por la Educación que fue "motivo de orgullo" en la región, pero ha lamentado que ahora el PSOE "lo primero que va a hacer va a ser romper" este pacto, ya que "Extremadura va a ser el único sitio donde se estudie Memoria Histórica", algo que Monago ha tachado de "formación del espíritu socialista".

"A esto no se ha atrevido nadie en España", ha señalado Monago, quien ha alertado que en Extremadura "no se va a enseñar Ciencia o Matemáticas a los niños, aquí se va a estudiar formación del espíritu socialista", porque "no se quiere a niños con espíritu libre y crítico, sino que se quiere el adoctrinamiento de los niños en las escuelas".

Ante esta situación, el dirigente del PP extremeño ha apelado al resto de España para que les "echen un mano" y que "sepan que el moderado Fernández Vara va a enseñar Memoria Histórica a través del currículum formativo en los colegios extremeños", ha concluido.